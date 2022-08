Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nur kontrollierte Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern

Umwelt: Flüsse und Bäche im Main-Tauber-Kreis zu trocken

MAIN-TAUBER-KREIS 09.08.2022 - 14:38 Uhr < 1 Min.

Der Nassauer See bei Sonnenschein: Der Zulauf des Sees ist vollständig ausgetrocknet. Das Landratsamt schränkt per Allgemeinverfügung die Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern ein. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Beatrice Skazel

Die Verfügung kann unter https://www.main-tauber-kreis.de/oeffentliche-bekanntmachungen eingesehen werden.

Verbot bis 30. September

»Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit und der großen Hitze führen zahlreiche Gewässer im Main-Tauber-Kreis nur noch wenig Wasser. Kleinere Gewässer sind vereinzelt bereits vollständig ausgetrocknet. Erst nach ausdauernden Niederschlägen kann damit gerechnet werden, dass sich die Situation verbessert«, sagt Erster Landesbeamter Florian Busch. Kurze, starke Niederschläge, wie sie bei einem Gewitterregen aufträten, führten nur sehr kurzfristig zu einer Erhöhung des Abflusses in den Gewässern. Wasser aus Seen, Bächen und Flüssen für die Bewässerung zu entnehmen, ist bis mindestens Freitag, 30. September, untersagt, so die Mitteilung der Pressestelle des Landratsamts Main-Tauber-Kreis.

Bei weiter andauernder Trockenheit ist es möglich, dass dieser Zeitraum verlängert wird. Weiterhin erlaubt bleibt das Schöpfen mit Handgefäßen, wie zum Beispiel mit Gießkannen oder Eimern.

Die mit wasserrechtlicher Erlaubnis des Landratsamts Main-Tauber-Kreis zugelassenen Wasserentnahmen aus oberirdischen Gewässern zum Zweck der Produktion bestimmter Lebensmittel in der Landwirtschaft und im gewerblichen Gartenbau sind auf 50 Prozent der erlaubten Wassermenge zu reduzieren, heißt es weiter. Alle anderen zugelassenen Wasserentnahmen sind ab sofort untersagt.

bInformationen: Umweltschutzamt unter Tel. 09341 825775

