Meinhard Sommer aus Wertheim-Bestenheid ist zum dritten Mal deutscher Meister im Kegeln

"Man muss siegen wollen". Meinhard Sommer hat es wieder getan und ist deutscher Meister der Kegler seiner Altersklasse.

»Lediglich Vierter werden, das ist richtig ärgerlich«, sagt Sommer. Das kommt zum Glück eher selten vor. Meist steht der Bestenheider oben auf dem Siegertreppchen. So auch in diesem Oktober, da ist er zum dritten Mal deutscher Meister der Kegler geworden, auf der Bahn des FC Bayern München.

Ein guter Ort, meint Sommer. Eigentlich ist er im Herzen 1860er, aber die Kegel-Anlage ist gleich an den Hauptsitz des FC-Bayern angebaut: »Erste Sahne, 24 Bahnen, alles vom Feinsten«, sagt Sommer. Um die Fußballstars habe er sich nicht die Bohne gekümmert.

Sommer mag den FC-Bayern nicht. Der ehemalige Geschäftsmann kegelt seit »Neunzehnhundertwasweißich - sicher seit 50 Jahren«, sagt er. Von Beginn an gehörte er zum KC Attacke, einem der damals zahlreichen Wertheimer Klubs, Sommer als Leistungsträger immer vorn mit dabei. »Und das, wo ich doch eigentlich nur ein Gaudi-Kegler bin«, fügt er hinzu.

In der Szene unterscheidet man zwischen den Hobby- und Gelegenheitsspielern und den Profis. »Die schieben ein paar hundert oder tausend Kugeln die Woche«, sagt Sommer während er und der schmale Rest vom einst stolzen KC Attacke nur noch ab und an einmal auf die Bahn in Vockenrot gehen.

Spiel auch mit Profis

»Jetzt mit Corona eigentlich gar nicht mehr«, erzählt Sommer. Aber an einem guten Tag, da kann er sogar mit den Profis um Sieg spielen. »Ich spiele nie, um zu verlieren«, betont er. Bei ihm sei es viel Glück, dass der rechte Kegelschwung offenbar in ihm angelegt sei, der Ehrgeiz, es gut machen zu wollen, kommt natürlich dazu. Er sei den Profis gewiss ein Dorn im Auge, freut es Sommer dann schon.

Die Reaktionen der bestausgestatteten Profi-Spieler, wenn sie dann anerkennen müssten, dass dieser Mann aus der Kegelprovinz richtig was drauf hat, allein das sei schon die Mühe wert - aber nur der wahre Sieg der echte Lohn. 470 Holz haben Sommer dieses Mal zum Sieg gereicht - eine offenbar eher leichte Übung für ihn. »Im Wettkampf habe ich schon 499 Holz geschoben, im Training auch schon mal über 500«, sagt er.

Glück brauche man immer, aber man müsse auch siegen wollen: »Die Einstellung macht mich stark«, weiß der amtierende deutsche Meister. Am liebsten will er auch im kommenden Jahr wieder Meister werden, aber dafür müsse er sich natürlich überhaupt erst einmal qualifizieren, sagt Sommer. Er wolle da jetzt nicht voreilig erscheinen. Die Einstellung aber passt schon mal. MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Kegeln in Wertheim

In den 1970er Jahren war Wertheim eine echte Keglerhochburg mit rund 700 aktiven Spielern, die sich in mehreren Dutzend Klubs zusammengefunden hatten. Der KC Attacke war nur einer unter vielen, aber immer ein besonderer mit vielen engagierten Leistungsträgern. Heute hat der KC nur noch fünf Aktive und muss für Wettkämpfe auf Gastspieler setzen. Die aber sind in guter Gesellschaft.

Schon Kaiser und Könige kegelten, selbst Goethe und seinem Dichterfreund Friedrich Schiller wurde milder Fanatismus in Sachen Kegeln nachgesagt.

Die Kirche hat das Treiben der Kegelbrüder nicht immer gern gesehen, eine Umbenennung hin zum »Heidentöten« war findig und am Ende erfolgreich. Ein Job als »Kegeljunge«, der die Kegel wieder aufstellte, half, das Taschengeld aufzubessern. Selbst Karl May hat es so gemacht. (Ge)