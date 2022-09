Schulweg: Bestenheid bekommt doch keine dritte Ampel

Wertheim 26.09.2022 - 15:21 Uhr 2 Min.

Kein Umbau: Die Schaffung eines zusätzlichen Fußgängerüberwegs am Haslocher Weg in Bestenheid ist bis auf Weiteres vom Tisch.

An diesem Abschnitt kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil dort Schüler und andere Fußgänger die Fahrbahn überqueren. Nahegelegene Fußgängertunnel werden dagegen nicht benutzt. Auch beim Abbiegen gab es immer wieder Unfälle, zeigten die Ergebnisse einer Verkehrsschau. Deshalb sollte an den Einmündungen des Haslocher Wegs und der Königsberger Straße in die Bestenheider Landstraße eine neue Ampel mit Fußgängerüberweg errichtet werden, um das Überqueren der Fahrbahn zu erleichtern und Linksabbiegern aus dem Haslocher Weg die Fahrt Richtung Wertheim zu erleichtern.

Planungen seit 2019

Ende 2019 hat das Straßenbauamt die Planungen begonnen, noch im ersten Quartal sollten sie mit der Stadt Wertheim abgestimmt werden. »Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit« werde die Ampelanlage gebaut, sagte damals Markus Moll als Pressesprecher des Landratsamtes, ohne jedoch einen konkreten Zeitplan nennen zu können.

Jetzt sind die Pläne erst mal geschoben, weil das Land andere Prioritäten setzt: Derzeit wird die Landesstraße 2310 zwischen Wertheim und Eichel saniert und umgebaut. Auch die Ampel auf Höhe der Einfahrt zur Altstadttiefgarage und dem Abzweig zur alten Mainbrücke nach Kreuzwertheim wird umgebaut, »um den Anforderungen für mobilitätseingeschränkte Personen und dem hohen Fahrradverkehr gerecht zu werden«, wie Moll auf Anfrage erklärt.

Weil das Investitionsvolumen für die laufenden Arbeiten sehr hoch sei »und an der Kreuzung L 2310 Bestenheid aktuell kein Verkehrssicherheitsrisiko besteht«, solle der dortige Umbau »bis auf weiteres« geschoben werden. Ein konkreter Zeitpunkt zur Umsetzung könne deshalb nicht genannt werden.

Kein Unfallschwerpunkt mehr

Nach dem Umbau der nahe gelegenen Kreuzung am Mühlenweg hätten sich die Verkehrsströme verändert, sodass inzwischen an den Einmündungen des Haslocher Wegs und der Königsberger Straße in die Bestenheider Landstraße kein Unfallschwerpunkt mehr nachweisbar sei, begründet Moll das Umdenken bei den Planungen.

»Klar gibt es ein paar Unbelehrbare, die immer noch über die Straße rennen«, sagt Katrin Amrhein, Rektorin der Comenius-Realschule. Dass hier nun doch keine Ampel komme, kann sie verschmerzen. Denn das Problem habe deutlich abgenommen, seit nur noch zwei Klassen ihrer Schule Räumlichkeiten in der Grundschule nutzen müssen. Außerdem hätten die Fünft- und Sechstklässler anfangs Schulwegbegleiter, die die richtigen Wege zeigten. Passiere abseits etwas, sei das nicht mehr Sache der Schule. Sie könne nur an die Vernunft ihrer Schüler appellieren. »Etwas anderes bleibt mir gar nicht übrig.«

Beide Seiten sehen

Thomas Förstel, Vorsitzender des Stadtteilbeirats, bedauert die Entscheidung. »Aber man muss beide Seiten sehen. Für die Fußgänger ist es sicher gut, aber man denke mal an die Autofahrer im Berufsverkehr. Die hätten drei Ampeln auf 800 Metern.« Gleichwohl müsse sich am jetzigen Zustand etwas ändern. »Wenn es eine Lösung gibt, die die Situation verbessert, sind wir als Stadtteilbeirat dabei.«

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: Ampeln in Bestenheid Der Verkehr auf der Landesstraße 2310, die als "Bestenheider Landstraße" durch Wertheims Stadtteil Bestenheid führt, wird an zwei Stellen durch Ampeln reguliert. Im Westen gibt es eine größere Ampelkreuzung an der Schwarzwaldstraße, 800 Meter weiter in Richtung Wertheim wird die Zufahrt von der Breslauer Straße und dem Mühlenweg per Ampel reguliert. Seit Jahren ein Problem auf dem Abschnitt zwischen Haslocher Weg und Mühlenweg sind Fußgänger, die zur Hauptverkehrszeit die Straße auf Höhe der Einkaufsmärkte überqueren. Dabei kommt es laut Beobachtern häufig zu gefährlichen Situationen. Schüler der in der Nähe befindlichen Schulen sind angewiesen, die nahegelegenen Fußgängertunnel zu nutzen. Doch auch das passiert laut Beobachtern viel zu selten. (scm)