Notversorgung: Neue Wasserleitung soll den Main in Wertheim unterqueren

Versorgungssicherheit: Wertheim und Freudenberg setzen auf mehr Kooperation mit Nachbargemeinden

"Im kommenden Jahr steht ein Projekt an, mit dem wir vor allem im Trinkwasserbereich einen deutlichen Schritt nach vorne machen werden", erklärte der Geschäftsführer. In Kooperation mit dem Markt Kreuzwertheim soll die Versorgung mit dem mittleren Wasserbedarf auch in Notfällen sichergestellt werden. "Das ist eine Forderung, die in der Vergangenheit immer wieder auch vom Regierungspräsidium und dem Landratsamt an uns herangetragen wurde", so Beier.

Alte Brunnen reaktiviert

Da der mittlere Bedarf bei 43 Litern pro Sekunde liege - das entspricht einer Menge von 3247 Kubikmeter pro Tag - , habe man neben der Reaktivierung von Brunnen im Stadtgebiet Wertheims und Freudenbergs, die rund 20 Litern pro Sekunde liefern könnten, Gespräche mit dem Markt Kreuzwertheim und der Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM) geführt, um den verbleibenden Rest von 23 Litern pro Sekunde im Notfall aus deren Brunnen zu decken. Die FWM besteht aus den Landkreisen Bad Kissingen, Main-Spessart und Würzburg sowie der Stadt Würzburg.

Die Wasserleitung müsse von Kreuzwertheim in einen Düker, einer 220 Meter lange Druckleitung unter dem Flussgrund, verlegt werden. Das Schutzrohr werde dabei im sogenannten Horizontalspülverfahren unter dem Maingrund verlegt. Die Wasserleitung ende in einem Pumpwerk, von wo das kostbare Nass in den Hochbehälter "Steigerholz" zwischen Kembach, Dietenhan und Dertingen gepumpt werde, berichtete der Geschäftsführer.

Verbindung nach Kreuzwertheim

Die Kosten für den ersten Teil Projekts, den Anschluss von Kreuzwertheim, der ab Mitte nächsten Jahres erfolgen soll, bezifferte Beier auf rund 2,16 Millionen Euro. Wertheim müsse davon knapp 1,9 und Freudenberg rund 268.000 Euro übernehmen. Dafür habe man bereits eine Förderzusage in Höhe von 798.500 Euro, berichtete Beier.

Von der FWM könne man im Notfalle bis zu 27 Liter pro Sekunde erhalten, berichtete Beier. Nach zahlreichen Gesprächen liege ein erster Vertragsentwurf vor und der Fördermittelantrag sei gestellt, so Beier. Die Gesamtkosten für diesen Anschluss beziffert er auf knapp 2,55 Millionen Euro. Davon müsste Wertheim rund 2,23 und Freudenberg rund 316.000 Euro übernehmen. "Wir müssen davon auch den Löwenanteil übernehmen, aber die FWM wird sicher einen Teilbetrag übernehmen", war Beier zuversichtlich, dass er eine Beteiligung aushandeln kann. An Zuschüssen erwarten die Stadtwerke einen Betrag von knapp 1,12 Millionen Euro.

