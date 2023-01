Norma-Filiale in Wertheimer Innenstadt schließt endgültig

Discounter verlässt Lindenstraße Ende Januar

Wertheim 13.01.2023 - 12:42 Uhr 1 Min.

Am 28. Januar ist Schluss: Dann schließt der Discounter Norma in der Lindenstraße seine Türen. Eine Nachfolgelösung gibt es laut Stadt noch nicht. Foto: Gunter Fritsch

Ein Hinweisschild auf den Schließtag war am Freitag wieder von der Eingangstür des Geschäfts verschwunden.

Wohl auch deshalb, weil auf dem Schild auf lediglich zwei nächstgelegene Norma-Filialen hingewiesen worden war: die in Eichel und die Filiale Lohr. Auf die Norma Filiale in Bestenheid, erst jüngst nach umfangreicher Erweiterung wieder neu eröffnet, war dagegen nicht hingewiesen worden.

Mit der Schließung der Norma-Filiale verlässt erneut ein Discounter die Wertheimer Altstadt. Am Standort Lindenstraße hatte Norma im März 2018 seine Filiale eröffnet, nachdem zuvor Kaufland aus den Geschäftsräumen ausgezogen war.

Noch nichts entschieden

Ob es in den Räumen mit einem Nachfolge-Angebot für die Nahversorgung mit Lebensmitteln auf dem Preisniveau eines Discounters geben wird, sei allerdings noch nicht entschieden, teilte Stadtsprecherin Angela Steffan auf Nachfrage mit.

Bereits im September vergangenen Jahres hatte es geheißen, die Wirtschaftsförderung der Stadt bemühe sich bereits seit einiger Zeit, um ein Nachfolgeangebot für die Lebensmittel-Versorgung in der Altstadt am Standort Lindenstraße. Daran habe sich nichts geändert, so Steffan. Gespräche und Verhandlungen mit verschiedenen Anbietern liefen derzeit. Die Stadtsprecherin erinnerte aber zugleich daran, dass die Wirtschaftsförderung lediglich als Vermittlerin auftrete, das Gebäude sich in privater Hand befinde.

Der Handel mit Lebensmitteln in der Wertheimer Altstadt durch Discounter und Einzelhandelsketten ist seit Jahren von einem steten Wandel geprägt. Bevor die Norma-Filiale vor fünf Jahren die Räume in der Lindenstraße anmietete, hatte die Firma Kaufland dort die 470 Quadratmeter Verkaufsfläche zehn Jahre als Filiale betrieben. Am 14. Oktober 2017 hatte Kaufland die Altstadt verlassen, unter anderem auch mit der Begründung, die geringe Fläche passe nicht zum Verkaufskonzept. Von der Norma-Geschäftsleitung hatte es nun geheißen, das anfängliche Engagement der Bewohner der Altstadt für eine Lebensmittelfiliale habe sich »leider nicht im Einkaufsverhalten« niedergeschlagen.

Zwei weitere Filialen

Norma hat auf dem Gebiet der Großen Kreisstadt Wertheim zwei weitere Filialen. Eine in Eichel und die jüngst erweiterte Filiale in Bestenheid. Zudem plant das Unternehmen in direkter Nachbarschaft zum Autohof Bettingen einen 1200 Quadratmeter großen Supermarkt. Gerüchten, die Filiale in Eichel könne mit Eröffnung des Marktes in Bettingen schließen, hatte ein Unternehmenssprecher im September 2022 widersprochen. Man sei mit den Filialen in Bestenheid und Eichel sehr zufrieden, hatte es geheißen.

