Nördliche Region holt im Tourismus auf

Fremdenverkehr: Gegend zwischen Heidelberg, Stuttgart und der Landesgrenze zu Bayern zweitstärkste Kraft hinter dem Schwarzwald

Im Rahmen der weltweit größten Tourismus-Messe CMT unterzeichnen sieben Partner die Absichtserklärung. Foto: Landratsamt

Damit liegt die touristische Region, für die noch ein griffiger Name gesucht werde, auf dem zweiten Platz hinter dem Schwarzwald. Diese Bedeutung für den Tourismus im Land soll nun in der Gründung einer neuen Dachorganisation ihren Ausdruck finden. Darüber sind sich die Vorsitzenden der beteiligten Touristikgemeinschaften und Landräte der betreffenden Landkreise einig. Insgesamt schließen sich sieben Tourismuspartner zusammen.

Nach intensiven Beratungen in den vergangenen Monaten wollen die Landräte Gerhard Bauer (Landkreis Schwäbisch Hall), Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis), Stefan Dallinger (Rhein-Neckar-Kreis), Norbert Heuser (Landkreis Heilbronn), Matthias Oliver Neth (Hohenlohekreis) und Christoph Schauder (Main-Tauber-Kreis) sowie Oberbürgermeister Martin Wolff (Stadt Bretten, Kraichgau-Stromberg) eine neue, gemeinsam getragene touristische Dachorganisation gründen. Die Absichtserklärung hierzu wurde am 16.Januar im Beisein von Staatssekretär und CDU-Landtagsabgeordnetem Patrick Rapp, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, auf der Reisemesse CMT in Stuttgart unterzeichnet. Bereits in diesem Sommer soll die neue Geschäftsstelle eingerichtet und mit Personal ausgestattet werden.

Enger vernetzen

»Bei uns im Lieblichen Taubertal ist der Tourismus der Wirtschaftsfaktor Nummer zwei. Mit rund 1,3 Millionen Übernachtungen jährlich haben wir einen nicht unerheblichen Anteil von touristischen Übernachtungen vorzuweisen«, betont Landrat Christoph Schauder. Die zurückliegenden Jahre hätten gezeigt, dass man sich noch enger vernetzen müsse. Mit der Kooperation will man Ressourcen bündeln und die Innovationsfähigkeit steigern, heißt es weiter.

Dies werde durch eine optimale Vernetzung und Abstimmung auf allen Ebenen erreicht. Dabei gehe es nicht in erste Linie um das Aufsetzen einer neuen Dachmarke. Im Vordergrund stünden zunächst gemeinsame Managementaufgaben aus den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Wissensmanagement oder Resilienz.

Gemeinsame Produkte?

Durch eine gemeinsame Produktentwicklung werde beispielsweise die Positionierung als exzellente Radregion angestrebt oder der Aufbau einer digitalen Gästekarte. »Ein ideales Projekt, um im Sinne einer Lebensraumkonzeption die Belange der heimischen Bevölkerung oder der Wirtschaft einzubinden«, weiß Berater Christopher Krull. Die Kooperationsfähigkeit der Region entscheide maßgeblich über deren touristischen Erfolg in der Zukunft«.

Staatssekretär Patrick Rapp und Andreas Braun, Geschäftsführer der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) haben die Initiative von Anfang an unterstützt und wollen auch weiterhin Starthilfe leisten.

Dazu meinte Staatssekretär Patrick Rapp zur geplanten Kooperationsgemeinschaft: »Die Bestrebungen im nördlichen Baden-Württemberg sind eine Schlüsselmaßnahme zwei von zwei unserer Tourismuskonzeption. Die Bündelung zu größeren Einheiten und eine effiziente Aufgabenteilung sind unabdingbar für die Wettbewerbsfähigkeit der Region und daher ein wichtiges Ziel des Landes.«

Die Unterzeichnung der Absichtserklärung sei ein wahrer Meilenstein und zeige, dass die Akteure auf politischer und operativer Ebene an einem Strang zögen. Moderne Digitalisierungsprozesse, Initiativen gegen Fachkräftemangel, Resilienz in Krisenzeiten wie zuletzt in der Corona-Pandemie und integrierte Lebensraumkonzepte benötigten eine solche zusätzliche Arbeits- und Koordinierungsebene, um sie professionell und erfolgreich zu meistern.

An der Kooperation beteiligen sich folgende Partner: Hohenlohe und Schwäbisch Hall Tourismus, Touristikgemeinschaft Odenwald, Tourismusverband Liebliches Taubertal, Touristikgemeinschaft Hohenlohe, Kraichgau-Stromberg Tourismus, Touristikgemeinschaft Heilbronner Land sowie der Rhein-Neckar-Kreis.

Der Anteil der Übernachtungen im Gebiet der Projektpartner am Gesamtvolumen in Baden-Württemberg liegt im Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021 mit rund sieben Millionen Übernachtungen bei 16,6 Prozent.

