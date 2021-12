Noch mehr grüner Strom für die Region

Fürstenhaus: Ludwig Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg hat die Geschäftsführung übernommen

Kreuzwertheim 02.12.2021

Im Alter von 27 Jahren hat Ludwig Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg die Verantwortung für die fürstliche Verwaltung in Kreuzwertheim übernommen.

Der 27-Jährige hat formal seit 1. Juli die Verantwortung in der fürstlichen Verwaltung in Kreuzwertheim und damit die Zuständigkeit für den Forst, die Landwirtschaft und den Immobilienbesitz übernommen.

Verschiedene Philosophien

»Auch wenn wir Vater und Sohn sind, haben wir verschiedene Philosophien, was die Leitung des Betriebs angeht«, sagt der Erbprinz und ist überzeugt, dass sein Vater mit der Entscheidung ihm die Leitung zu übertragen neuen, frischen Wind in die Verwaltung bringen wollte. Trotzdem sei es wichtig für ihn, dass das Familienoberhaupt, das im Mai seinen 70. Geburtstag feiern konnte, jederzeit mit seiner Erfahrung als Ansprechpartner zur Verfügung steht.

Neben seinem Vater konnte er in der Zeit des Übergangs, die seit seiner Rückkehr ins elterliche Schloss in Kreuzwertheim 2019 auch auf das Fachwissen von erfahrenen Mitarbeitern zurückgreifen. »Zwei davon, nämlich unseren Liegenschaftsverwalter Wolfgang Geier und den Gutsverwalter Karlheinz Wiesmann haben wir vor kurzem in den Ruhestand verabschiedet«, berichtet der Erbprinz, der das Durchschnittsalter der Mitarbeiter mit rund 40 Jahren angibt.

Drei Standbeine

Neben Unternehmensbeteiligungen, die weiterhin der Fürst verantwortet, fußt die Geschäftstätigkeit des Fürstenhauses auf den drei Standbeinen Forst, Landwirtschaft und Immobilienbesitz, erklärt der Erbprinz, der sich vorgenommen hat, die verschiedenen Bereiche vor allem auch in Sachen Digitalisierung weiter zu entwickeln. »Wir haben beispielsweise eine komplett neue Software für die Verwaltung der insgesamt rund 3200 Hektar Waldbesitz in Bayern und Baden-Württemberg implementiert.«

Zwar habe man die Bewirtschaftung der Wälder an die Boscor-Gruppe mit Sitz in Issigau in Oberfranken übergeben, aber trotzdem gebe es noch allerhand zu tun, auch für die beiden Forstarbeiter, die Angestellte des Fürstenhauses sind. Nach der Verabschiedung von Karlheinz Wiesmann in den Ruhestand habe man sich entschlossen, die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen von rund 350 Hektar an die Betriebsgemeinschaft Neuhof zu übergeben, berichtet der 27-Jährige. In der Gemeinschaft mit Sitz in Schöntal hätten sich 14 Betriebe mit und 2500 Hektar Fläche zusammengeschlossen. Trotzdem sei auch hier noch relativ viel Abstimmungsarbeit zu leisten, und auch dem einen Mitarbeiter, der in diesem Bereich vom Fürstenhaus beschäftigt wird, werde nicht langweilig.

»Insgesamt sind wir zu Acht«, erklärt der Erbprinz auf die Frage, wie viele Mitarbeiter im Fürstenhaus beschäftigt sind. Auf der täglichen To-do-Liste der fürstlichen Verwaltung in Kreuzwertheim steht die Betreuung der Immobilien, von denen viele unter Denkmalschutz stehen.

Ab 2024 soll ein weiteres Objekt in Kreuzwertheim dazu kommen, wie der Erbprinz erläutert. »Im nächsten Jahr werden wir im Umfeld des Fürstin-Wanda-Hauses eine Scheune und ein Wohnhaus abreißen und 13 Mietwohnungen errichten.« Zudem sei die Stromversorgung der Kartause Grünau auf sichere Beine gestellt worden, und er plane aktuell die Verlegung von Glasfaserkabel dorthin.

Weitere Projekte

Als weitere Projekte, die er aktuell in Arbeit hat, nennt der 27-Jährige die geplante Erweiterung der Photovoltaikfläche auf dem Ernsthof und die Erschließung einer Fläche am Messhof. »Damit wollen wir noch mehr grünen Strom für die Region erzeugen.« Auch über den Einsatz von Windrädern werde nachgedacht, allerdings sei das »keine einfache Sache«, so der Erbprinz, der außerdem überlegt, im kommenden Jahr wieder einen Tag der offenen Tür im Schlosspark in Kreuzwertheim zu veranlassen. Die Umsetzung sei allerdings sehr stark von den dann gültigen Pandemie-Auflagen abhängig.

PETER RIFFENACH

Hintergrund Zur Person: Ludwig Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg Der Erbprinz wurde am 30. Juni 1994 geboren und besuchte zunächst die Grundschule in Kreuzwertheim. Nach Abschluss der 4. Klasse wechselte er direkt auf ein Internat in Schloss Hohenwehrda bei Fulda. Nach dem Ende der 9. Klasse ging er drei Jahre in Dublin zur Schule. "Das war eine wilde Zeit", erinnert er sich im Gespräch mit unserem Medienhaus. Nach dem erfolgreichen Abschluss begann der Erbprinz zunächst an der University of Buckingham ein BWL-Studium, entschied sich allerdings nach kurzer Zeit zum Wechsel an die Universität in München. Während seines Studiums absolvierte er diverse Praktika. Nach dem Abschluss wechselte er 2019 in die Fürstliche Verwaltung in Kreuzwertheim, um sich in die Aufgabe einzuarbeiten und auf die Übernahme der Verantwortung in dem "Familienunternehmen" vorzubereiten. Seit 1. Januar dieses Jahres hat er die Verantwortung für die bayerischen Reviere und seit 1. Juli die Gesamtverantwortung für den Forst, die Landwirtschaft und den Immobilienbesitz im Besitz des Fürstenhauses übernommen. (riff)