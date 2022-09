Noch mehr Glasfaserfilter für den Weltmarkt aus Wertheim

Hintergrund: Glasfasermattenherstellung

Die Firma Schuller GmbH betreibt am Standort Bestenheid verschiedene Fertigungsanlagen zur Herstellung von Glasfaserprodukten, darunter auch drei Filterfasermattenanlagen. Die momentane Produktionskapazität sei maximal ausgelastet, heißt es in einer Bekanntmachung des Regierungspräsidiums im Zuge des Genehmigungsverfahrens. Sie stoße "an ihre Kapazitätsgrenzen". Die in den vergangenen Jahren stetig gestiegene Nachfrage nach Filtermedien zur Luftreinhaltung scheine sich auch in den nächsten Jahren fortzusetzen, beurteilt das Regierungspräsidium in seiner Stellungnahme die Zukunftsaussichten der geplanten vierten Filterfasermattenproduktionsstraße. Mit der neuen Linie solle die Produktionskapazität der Filtermedien am Standort Wertheim "um etwa 36 Prozent erweitert werden", heißt es Stuttgart weiter.

Bereits im Genehmigungsverfahren zum Bau der dritten Produktionsstraße für Filterfasermatten im Jahr 2015 hatte es in Wertheim und in den bayerischen Nachbargemeinden Proteste gegen das Vorhaben gegeben. Eine Bürgerinitiative, die innerhalb kürzester Zeit über 540 Unterstützer gefunden hatte, war beim Regierungspräsidium Stuttgart mit ihrem Vorstoß gescheitert höhere Kamine auf dem Gelände der Firma Schuller zu errichten und bessere Filter für die Abgase einzubauen. Das Regierungspräsidium sah damals keine rechtliche Handhabe strengere Emissionsminderungsmaßnahmen durchzusetzen, weil die Firma die Grenzwerte der damals geltenden Technischen Anleitung (TA) Luft einhalte oder unterschreite. (gufi)