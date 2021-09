CDU-Frau Nina Warken zieht als Direktkandidatin des Wahlkreises Odenwald-Tauber in den Bundestag ein

Erfolg für Tauberbischofsheimerin

Warken war bereits von 2013 bis 2017 über die Landesliste und von 2018 bis 2021 als Nachrückerin im Bundestag vertreten.

CDU-Kreisvorsitzender Wolfgang Reinhart machte in einer ersten Wahlanalyse keinen Hehl daraus, dass die CDU im Main-Tauber-Kreis »das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten« eingefahren habe. Verantwortlich für das schlechte Ergebnis machte der Landespolitiker vor allem die Bundespolitik.

Nach seiner Überzeugung ist der Blick auf das Zweitstimmen-Ergebnis entscheidend für die Suche nach den Ursachen. Der CDU habe bei vielen Wählern »Kompetenzverluste« erlitten, die es wieder auszugleichen gelte. »Wir haben in allen Generationen, auch bei den älteren Wählern, Stimmen verloren«, die es zurückzugewinnen gelte. Das Wahlergebnis der CDU von 33 Prozent auf Landesebene habe die CDU im Bund allerdings »gerettet«, meinte Reinhart.

Axel Wältz, Fraktionsvorsitzender der Wertheimer CDU, zeigte sich angesichts des schlechten Abschneidens seiner Partei froh, dass das Direktmandat im Wahlkreis gewonnen werden konnte. Bei der Auswahl des Kanzlerkandidaten seien Fehler gemacht worden, meinte Wältz. Viele CDUler in Baden-Württemberg hätten sich Markus Söder gewünscht, meinte Wältz. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat auch Christina Baum (AfD) den Einzug in den Bundestag geschafft.

Baum wahrscheinlich drin

Die 65 Jahre alte Zahnärztin aus Lauda-Königshofen war auf Platz 8 der Landesliste angetreten. Bei der vergangenen Wahl hatten bei 12,2 Prozent Zweitstimmenanteil in Baden-Württemberg elf AfDler den Einzug ins Berliner Parlament geschafft. »Berlin ist doch noch mal etwas anderes als Stuttgart«, sagt Baum, nachdem sie im März den Wiedereinzug in den Stuttgarter Landtag verpasst hatte.

Auch wenn sie durch die Wahrnehmung des Mandats in Berlin in den kommenden vier Jahren nicht mehr in ihrer Praxis arbeiten kann, reizt sie die Aufgabe: »Ich habe noch nie gekniffen.« Das Abschneiden ihrer Partei bewertet sie als »enttäuschend«: »Da hätte mehr drin sein müssen und das Ergebnis ist mir unerklärlich bei dem Zustand dieses Landes.«

Baum steht selbst für AfD-Verhältnisse sehr weit rechts, in den baden-württembergischen Verfassungsschutzberichten 2019 und 2020 taucht sie mehrfach namentlich auf.

Die Weikersheimer Sozialdemokratin Anja Lotz freut sich riesig über ihr Erststimmenergebnis. Die 54-Jährige lag bei gut 20 Prozent und sicherte sich damit das zweitbeste Erststimmenergebnis. Sie bezeichnete sich selbst als Newcomerin, die man nicht kannte. Nur der guten Arbeit ihrer Ortsvereine und ihres Teams habe sie das »tolle Ergebnis« zu verdanken.

Ihre Wunschkoalition auf Bundesebene wäre Rot-Grün gewesen: »So wie es jetzt aussieht werden wir uns mit der FDP auseinandersetzen müssen. Wobei man da noch gar nicht sicher sein kann, ob die FDP wieder alles platzen lässt und versucht, mit der CDU irgendeine Koalition zu bilden.«

Mehr Erststimmen gewünscht

Charlotte Schneidewind-Hartnagel hätte sich nach eigener Aussage natürlich mehr Erststimmen gewünscht. Sie kommt laut Zwischenergebnis um 22.30 Uhr auf knapp 10,8 Prozent der Erststimmen. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte sie nur 6,9 Prozent geholt. »Ich hatte immer das Gefühl, dass die Zustimmung in der Bevölkerung bei allen Gesprächen, die wir geführt und bei den Veranstaltungen, die wir gemacht haben, größer gewesen ist, als sie sich jetzt in den Erststimmen widerspiegelt«, sagt die Politikerin aus Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis).

Ob die 68-Jährige über ihren Platz 24 auf der Landesliste noch in den neuen Bundestag kommt, stand Sonntagnacht noch nicht fest. Die Chancen waren allerdings gering. »Im Moment bin ich noch Bundestagsabgeordnete und das bin ich solange, bis ich ein Ergebnis habe, das mir etwas anderes sagt«, betonte sie gegenüber der Redaktion in der Wahlnacht.

Grimm: Zuspitzung als Problem

Stefan Grimm von den Freien Wählern stand kurz vor Redaktionsschluss bei rund 4,6 Prozent Erststimmen-Anteil. Der Külsheimer hat damit ein bisschen schlechter abgeschnitten als bei der Landtagswahl im März, bei dem ihm im Main-Tauber-Kreis mit 6,1 Prozent ein Achtungserfolg gelungen war. »Das größte Problem war die Zuspitzung zwischen CDU und SPD und dass wir fast eine Bundeskanzlerwahl in den Medien hatten. Dabei sind die Freien Wähler insgesamt ein wenig unter die Räder gekommen«, analysiert der 43-Jährige. Viele Wähler hätten der CDU oder der SPD ihre Stimme gegeben, um die Richtung vorzugeben, sagt Grimm, der nach eigener Aussage aber schon »ein bisschen stolz« auf sein Ergebnis ist.

Timo Breuninger (FDP) ist begeistert über sein Erststimmenergebnis, das bei rund 9,8 Prozent lag. »Jede Erststimme ist für mich der Beweis, dass auch die FDP und ich vor Ort den Leuten ein Angebot gemacht haben, das sie auch angenommen haben«, sagt der 25-Jährige zufrieden.

Der Wirtschaftsingenieur aus Mannheim betont, dass seine Partei im ländlichen Raum immer besser angenommen werde«. Eine »Wunschkoalition nach Farben« hat er nicht. Es gehe der FDP einzig und allein um die Inhalte, betonte der 25-Jährige.

Robert Binder (Linke) aus Lauda-Königshofen ist über seinen Erststimmen-Anteil von rund 2,3 Prozent enttäuscht. Der 36-Jährige bedauert, dass sein Ergebnis das Bundesergebnis seiner Partei widerspiegele. Nun müsse man klare Ursachenforschung betreiben.

