Mit viel Spaß stürz­ten sich die Schwim­mer des 41. Ni­kol­aus­schwim­men der BRK Was­ser­wacht Kreuz­wert­heim am Sams­tag­mit­tag in die Flu­ten des Mains. Dank Neo­p­ren­schutz­k­lei­dung, Flos­sen und viel Durch­hal­te­ver­mö­gen meis­ter­ten sie die 3,8 Ki­lo­me­ter lan­ge St­re­cke bei 5,5°C Was­ser­tem­pe­ra­tur zwi­schen der Sch­leu­se Ei­chel und dem Wohn­mo­bil­s­tell­platz am Kreuz­wert­hei­mer Ufer.