Nightlife-Shuttle soll attraktiver werden

Fahrplanwechsel: ÖPNV-Optimierung im Main-Tauber-Kreis

MAIN-TAUBER-KREIS 09.12.2022 - 10:23 Uhr < 1 Min.

Auf der NightLife-Shuttle-Linie 991 zwischen Wertheim und Würzburg werden die Fahrzeiten so angepasst, dass das Angebot . Foto: Seitz Bus, Sebastian Seitz

Die Fahrplananpassungen der Tauber- und Frankenbahn bedingen zeitliche Nachbesserungen auf den Buslinien im morgendlichen Berufs- und Schülerverkehr.

Für die Region Wertheim ergeben sich folgende wichtige Veränderungen: So fährt die Tauberbahn um 6.12 Uhr von Wertheim nach Bad Mergentheim ab dem 12. Dezember an Schultagen weiter bis Niederstetten. Zur Entzerrung der Schülerströme fahren drei statt bisher zwei Fahrten der Linie 972 zur ersten Schulstunde in Wertheim und Bestenheid die Haltestellen »Grünenwört, Maintalstraße West« und »-Ost« an.

Samstags früher

Um eine größere Fahrplanlücke zu schließen, fährt die samstägliche Spätfahrt der Linie 977 von Würzburg nach Wertheim bereits eine Stunde früher, um 22.20 Uhr. Zu späterer Stunde besteht nach wie vor das Angebot des NightLife-Shuttles der Linie 991. In Kombination dieser beiden Linien werde so ein attraktiveres Fahrplanangebot an Samstagabenden geschaffen, heißt es von der VGMT. Mittels zeitlicher Anpassung und der Optimierung des Fahrwegs sollen größere Verspätungen der NightLife-Shuttle-Linie 991, Wertheim-Würzburg, in Zukunft vermieden werden. Hierfür wird auch eine Anschlussfahrt auf der Ruftaxilinie 9872 von Freudenberg nach Wertheim zeitlich in den regulären Takt verschoben.

Das Landratsamt und die VGMT weisen zudem darauf hin, dass Personen nach ihrem sechsten Geburtstag bei der Nutzung von Bus, Bahn und Ruftaxi in Baden-Württemberg weiterhin eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen.

Informationen zum Fahrplan und zu den Tarifangeboten des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar GmbH (VRN) gibt es unter https://www.vrn.de, in der kostenlosen VRN-App sowie unter https://www.vgmt.de. Ebenfalls rund um die Uhr erreichbar ist die VRN-Servicenummer und Ruftaxi-Zentrale Tel. 06 21 1 07 70 77.

