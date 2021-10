»Nie ist einer ungeduldig geworden«

Gülay Keskin: Kunstfotografin hat Pflegefachkräfte bei der Arbeit porträtiert - Ausstellung im Grafschaftsmuseum

Die Heidelberger Fotokünstlerin Gülay Keskin hat die Ausstellung "Gepflegt. Gesegnet alt werden" konzipiert und umgesetzt.

Wie kam der Kontakt nach Wertheim zustande?

Bei der Eröffnung der Fotoausstellung »Trost« in Wertheim haben Pfarrerin Verena Mätzke und ich uns kennengelernt. Später hat sie sich mit ihrer Idee einer künstlerischen Fotoausstellung zum Thema Pflege bei mir gemeldet. Das klang interessant, aber war anfangs noch gar nicht in meinem Blickfeld. Aber ich habe ihr versprochen, mich mit der Thematik zu beschäftigen und eine Konzeption zu erarbeiten. Ich habe über einen längeren Zeitraum ein Konzept entwickelt und erste Probefotos gemacht. Die erste Konzeption habe ich Frau Mätzke vorgestellt, und sie hat sich auf die Suche nach Partnern für die Umsetzung bis hin zur Finanzierung gemacht. Das war ein langer Weg und hat ziemlich lange gedauert. Die Tatsache, dass im gleichen Zeitraum meine Mutter pflegebedürftig wurde, hat mir einen sehr persönlichen Zugang ermöglicht.

Die Pflegefachkräfte, die Sie porträtiert haben, schwärmen über die Zusammenarbeit mit Ihnen. Wie haben Sie die Arbeit empfunden?

Ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Ehrlichkeit und Authentizität sind mir bei der Arbeit besonders wichtig. Da war vonseiten der Pflegefachkräfte eine sehr große Offenheit vorhanden. Die Interviews mit den Teilnehmenden haben oft länger gedauert als das eigentliche Shooting. Das hat eine große Vertrauensbasis geschaffen. Der Rest war viel Geduld und Ausdauer vonseiten der Pflegefachkräfte.

Wie viele Fotos haben Sie von den einzelnen Protagonisten gemacht, bis die richtige Aufnahme im Kasten war?

Das war sehr unterschiedlich und natürlich sehr stark abhängig von der Persönlichkeit der Pflegefachkraft und dem Motiv, das wir im Vorfeld gemeinsam erarbeitet haben. Bei manchen waren es 100, das Maximale waren deutlich über 400 Aufnahmen, die notwendig waren, um die passende Stimmung, den richtigen Gesichtsausdruck oder die Arbeitssituation einzufangen.

Die Fotos sind für die Betrachter sehr aussagekräftig und berührend. Wie ist es Ihnen gelungen, die Stimmung unter den Teilnehmenden zu erzeugen?

Man hat in der ersten Woche, in der ich die Vorgespräche mit den Pflegefachkräften geführt und im eigens in der Marienkapelle aufgebauten Atelier die Porträtaufnahmen gemacht habe, gemerkt, wie wichtig ihnen die Chance war, das Thema Pflege deutlicher ins gesellschaftliche Bewusstsein zu bringen. In der zweiten Woche durfte ich die Protagonisten dann in ihrem Arbeitsalltag begleiten, und wir haben gemeinsam daran gearbeitet, die jeweiligen Situationen zu schaffen, die sich in den Vorgesprächen herauskristallisiert haben. Ich bin den Mitwirkenden so dankbar, dass sie sich darauf eingelassen haben und nie einer ungeduldig geworden ist und gesagt hat: »Sind sie jetzt endlich fertig?«.

Hat sich durch das Projekt an Ihrer Sicht auf die Situation in der Pflege etwas verändert?

Vor dem Projekt dachte ich ganz einfach nur: Pflegefachkräfte pflegen alte Menschen und helfen ihnen, ihren Alltag zu meistern. Jetzt weiß ich, dass es unglaublich viel mehr bedeutet, in diesem Bereich tätig zu sein. Die Mitarbeitenden sowohl im ambulanten Pflegedienst als auch im Altenheim müssen sich neben der rein manuellen Tätigkeit der Pflege auch mit der Psyche der Patienten, dem Medikamentenmanagement und auch mit den Befindlichkeiten der Angehörigen befassen. Eine sehr große Herausforderung ist es auch, zu lernen, mit den psychischen Belastungen umzugehen. Der Beruf wird meiner Ansicht nach gesellschaftlich immer noch nicht ausreichend anerkannt.

Die endgültige Gestaltung der Bildtafeln war bis zur Vernissage auch für die Mitwirkenden ein Geheimnis. Haben Sie inzwischen schon Reaktionen bekommen?

Die Vernissage musste durch die Pandemie mehrfach verschoben werden, und genau vier Tage vor der Vernissage ist meine Mutter gestorben, so dass ich an der Eröffnung nicht teilnehmen konnte. Entsprechend habe ich bislang noch keine Reaktionen bekommen. Deshalb freue ich mich besonders auf das Künstlergespräch am Samstag im Grafschaftsmuseum und hoffe auf das Interesse vieler Besucher.

Die Ausstellung wird nach Wertheim ja auf die Reise gehen und hoffentlich noch in vielen anderen Städten zu sehen sein?

Ja, die Bilder werden jetzt jahrelang ihren Dienst tun und hoffentlich zum Gespräch anregen. Das heißt aber auch für die Protagonisten, dass sie in dieser Zeit immer noch mit den Bildern und Reaktionen darauf konfrontiert werden können. Deshalb ist mir auch besonders wichtig, dass sie hinter ihren Bildaussagen stehen können.

Info: Künstlergespräch mit Gülay Keskin am Samstag, 23. Oktober, um 16 Uhr im Grafschaftsmuseum.

Hintergrund Zur Person: Gülay Keskin Gülay Keskin, geboren im türkischen Izmir, lebt und arbeitet in Heidelberg. Ihre dreijährige Ausbildung zur Fotografin absolvierte sie ab 1978 an der Fotofachschule Kiel (heute Photo + Medienforum). Nach den Gesellenjahren legte sie 1986 die Meisterprüfung ab. Zusätzlich absolvierte sie 2011 eine Ausbildung in Gruppenanalyse am Institut für Gruppenanalyse (IGA) in Heidelberg. Von 1987 bis 1990 betrieb Keskin ihr erstes eigenes Fotostudio in Waldwimmersbach. Ab 1990 war sie freiberuflich tätig als Journalistin und Fotografin für Verlage und Reiseveranstalter in Heidelberg, Mannheim, Frankfurt und der Türkei. Nach neun Jahren eröffnete sie ein Arbeitsatelier in Wiesloch und setzte sich dort intensiv mit der Fotografie als künstlerischem Medium auseinander. Im Jahr 2001 eröffnete Keskin ihr Fotoatelier in der Heidelberger Hauptstraße und zog kurz darauf in die Heiliggeiststraße 25, dem heutigen Standort des Ateliers für Kunst-Fotografie um. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind seither die Realisation großformatiger Fotoinstallationen zu sozial- und gesellschaftspolitischen Themen sowie dem Fotocoaching in Gruppen. Die Liste, der von ihr umgesetzten künstlerischen Projekte, Einzel- und Gruppenausstellungen ist lang und auf ihrer Internetseite https://www.keskin-arts.com/gülay-keskin nachzulesen. (riff)