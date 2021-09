Nicht zu unterschätzen: Digitaler Wahlkampf

Wahl: Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien sowie der Freien Wähler aus dem Main-Tauber-Kreis äußern sich

Alle Kandidaten im Bundestagswahlkreis Odenwald-Tauber sind mit Beiträgen auf den sozialen Netzwerken unterwegs. Dabei werden nur wenige Beiträge öffentlich kommentiert. Foto: Christoph Dernbach/dpa

Neben den klassischen Wahlkampfterminen setzen die Kandidaten zur Bundestagswahl 2021 aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber auch auf eine Ansprache über das Internet. Unser Medienhaus hat bei den Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien sowie der Freien Wähler (FW) nachgefragt, welche Bedeutung der digitale Wahlkampf für sie hat.

Einig waren sich die Kandidaten über die große Bedeutung des Internets für den diesjährigen Wahlkampf. Man erreiche damit neue Zielgruppen, die man über den klassischen Wahlkampf nicht erreiche. Einig sind sich die Kandidaten aber auch darüber, dass die digitale Kommunikation kein Ersatz für persönliche Begegnung, sondern eine Ergänzung dazu sei.

• Für FDP-Kandidat Timo Breuninger hat eine Wahlkampfpräsenz im Netz mehrere Vorteile. So könnten beispielsweise selbst erstellte Inhalte schnell, leicht und mit wenig Hürden an Bürger verteilt werden. Es gebe Möglichkeit der direkten Kommunikation mit dem Bürger und die Möglichkeit der Interaktion mit den politischen Mitbewerbern. Ebenso könne die ungefilterte Bürgermeinung wahrgenommen werden. Als Nachteile sieht er, dass eine aktive Moderation immer notwendig sei und dafür mitunter hoher Zeitaufwand anfalle. Es bestehen die Gefahren eines »Shitstorm«, und der Verbreitung von Unwahrheiten. »Der Tonfall ist teilweise derb bis daneben, im persönlichen Gespräch wird mehr Rücksicht auf das Gegenüber genommen.«

Außerdem sah er die Gefahr von »Meinungsblasen« Die Diskussionsthemen entsprächen auch online dem »große Wahlkampf« auf Bundesebene. Die Fragen verteilten sich relativ gleichmäßig auf alle Themen. Einzelne Schwerpunkte gebe es zum Thema Corona und Freiheitsrechte. Er sei dieses Jahr tatsächlich noch keine derben Anfeindungen und auch keine persönlichen ausgesetzt gewesen.

• Stefan Grimm (FW) erklärte, es gebe im Netz tolle Formate, die zusätzliche Transparenz schaffen und den Austausch ermöglichen. Kontroverse Diskussionen machten ihm aber live viel mehr Spaß als im Netz hin- und her zu posten. »An der Stimme und Körpersprache erkennt man, ob man als Kandidat ehrlich und authentisch antwortet oder eine Parteivorgabe zitiert. Einem Account sieht man nicht an, wer die Posts tatsächlich schreibt.« Häufig diskutiertes Thema sei die Sorge, dass die Freien Wähler an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und damit die Stimmen verschenkt wären. »Mein Gegenargument ist immer, lieber noch ein Prozent mehr uns wählen, damit wir sicher die Hürde knacken, als auf die etwa vier Prozent zu verzichten, die uns Wahlforscher derzeit zuschreiben.« Hinsichtlich Anfeindungen stellte er fest: »Im Netz muss man einiges Einstecken können. Das weiß man vorher.« Man bekomme Dinge an den Kopf geworfen, die einem niemand ins Gesicht sagen würde. »Im politischen Duell zählen für mich nur Argumente. Geistige Tiefschläge zeigen, dass es dem Kontrahenten an guten Argumenten fehlt.«

• Robert Binder (Die Linke) sieht als Onlinevorteil: »Inhalte lassen sich in Echtzeit verbreiten und können direkt geteilt werden.« Auch er sieht jedoch die Gefahr einer Filterblase. Zentrale Diskussionsthemen in den Kanälen seiner Partei handelten vom öffentlichen Nahverkehr und der Sorge bei der Nutzung des eigenen Autos eingeschränkt zu werden. Er habe bereits Anfeindungen im Netz erlebt.

»Wenn das Gespräch die Sachebene verlässt, muss man hier seine Konsequenzen ziehen. Ich habe mir abgewöhnt, mich beschimpfen zu lassen.« Wer diskutieren wolle, sei bei ihm an der richtigen Stelle, »wer sich nur emotional auskotzen will, muss sich dafür jemand anderes suchen.«

• Nina Warken (CDU) erklärte zu den Vorteilen, aufgrund der Größe des Wahlkreises könne sie nicht immer in jeder Region persönlich vor Ort sein. »Social Media gibt mir die Möglichkeit, trotzdem nah bei den Menschen zu sein und sie über meine Arbeit auf dem Laufenden zu halten.« Ein Nachteil sei die rasche Verbreitung von Falschinformationen. Gerade die Sozialen Medien seien sehr schnelllebig.

»Hier gilt es, zügig auf unwahre Kommentare, Nachrichten und so weiter zu reagieren.« Aber auch das verhindere leider nicht immer die Ausbreitung falscher Inhalte, denn vieles geschehe in geschlossenen Gruppen. Die auf ihren Kanälen diskutierten Themen seien weit gefächert. »Was sie fast alle gemeinsam haben, ist ein regionaler oder persönlicher Bezug.« Hinsichtlich Hassreden stellte sie fest: »Bisher habe ich Glück, dass sich negative oder regelrechte Hasskommentare in Grenzen halten.« Wenn es zu beleidigenden oder diffamierenden Äußerungen kommen sollte, dann bestehe die Möglichkeit, diese an den Betreiber der jeweiligen Plattform zu melden.

• SPD-Kandidatin Anja Lotz nennt als Vorteile Life Talks und Onlinekonferenzen und mediale Aufbereitung von Präsenzterminen, über die Zeitungen nicht berichten. »Die digitalen Medien schaffen neuen Raum, um mich bekannter zu machen. Interessierte Wählerinnen und Wähler haben jederzeit die Möglichkeit, sich über mich und meine Arbeit zu informieren.« Als Nachteil sieht sie für sich die eigenen Regeln, nach denen Social Media Plattformen funktionieren.

Diese müsse man sich erst aneignen. Zudem könne man online viele Menschen nicht erreichen, da sie sich nicht mit dem Internet auskennen. Wichtige Diskussionsthemen seien zum Beispiel soziale Gerechtigkeit. Hassrede habe sie noch nicht erlebt, eher wütende oder enttäuschte Aussagen, die sie oft nachvollziehen könne. Hier höre sie zu, zeige Verständnis und versuche auf politischem Wege Verbesserungen zu erreichen.

• Christina Baum (AfD) sieht die Umsetzung von zu Hause aus und die Möglichkeit der schnellen Reaktion auf aktuelle Ereignisse als Vorteile. Ein großer Nachteil sei der Verlust der persönlichen Kommunikation und des Kontakts zum Bürger. Eine Themengewichtung habe sie nicht feststellen können. Zudem erklärte sie: »Als AfD-Mitglied sind wir ständig persönlichen Anfeindungen ausgesetzt. In aller Regel nehme ich das gelassen hin, in der Überzeugung, dass die nahe Zukunft uns als AfD mit unserem Programm bestätigen wird.«

• Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Grüne) sieht im digitalen Wahlkampf viele neue Möglichkeiten für den regelmäßigen und direkten Dialog mit Bürgern, insbesondere mit den jüngeren Generationen. Die Nutzung der sozialen Medien mache die Politiker nahbarer, besonders in Zeiten der Coronapandemie, in der persönliche Gespräche eher eingeschränkt möglich waren. »Gleichzeitig ist der digitale Wahlkampf sehr schnelllebig, und Inhalte und Botschaften werden zum Teil nicht differenziert genug wahrgenommen.«

Thematisch gehe es bei den Diskussionen auf den Kanälen neben Anliegen aus dem Wahlkreis, um Zeit- und Familienpolitik, die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz, sowie Geschlechtergerechtigkeit und Klimapolitik. Hinsichtlich Anfeindungen erklärte sie: »Im Umgang mit Anfeindungen, Hass und Hetze ist es elementar, die antidemokratischen Strategien zu erklären und zu entlarven.«

Hass und Hetze lasse man nicht unkommentiert stehen. Durch den klaren und direkten Widerspruch wirke man einer schleichenden Normalisierung solcher Positionen entgegen.

Hintergrund: Die Bundestagskandidaten und das Internet Alle Kandidaten im Bundestagswahlkreis Odenwald-Tauber verfügen über eine Internetseite, auf der sie sich und ihre Ziele vorstellen. Während die restlichen Kandidaten eigene Seiten haben, präsentiert sich Robert Binder (Die Linke) auf der Parteiseite. Gesetzt wird zudem auf Präsenz in den größten sozialen Netzwerken Facebook und Instagram, teilweise auch Youtube und Whatsapp. Die meisten Kandidaten erklärten, sie würden für Onlinepostings und die Beantwortung von Kommentaren rund ein bis zwei Stunden pro Tag aufwenden. Nina Warken (CDU) sprach von etlichen Stunden pro Woche, und Stefan Grimm (FW) erklärte: »Es ist wie immer mit dem Internet. Es verschlingt sehr viel Zeit, und man merkt gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht.« Zudem verwies er darauf, dass Postings und Antworten mit Qualität zeitaufwendig seien. Schneidewind-Hartnagel (Grüne) erklärte, der Zeitumfang variiere, da sie und ihr Team neben regelmäßigen themenbezogenen Postings auch auf tagesaktuelle Ereignisse reagieren und diese kommentieren. Die meisten Kandidaten gaben an, bei der Erstellung ihrer Beiträge von Parteikollegen unterstützt zu werden. Von Nina Warken (CDU) heißt es: »Das meiste mache ich tatsächlich allein, denn ich finde, dass Social Media von Authentizität lebt.« Sie tausche sich jedoch zu Posts und Fotos mit ihrem Team aus. Auch Grimm betreut seine Kanäle alleine. »Schließlich wollen die Wähler meine Meinung kennen lernen und nicht die einer Agentur oder Social Media Beauftragten.« Auf den Socialmediaseiten der Kandidaten finden sich vor allem Ankündigungen und kurze Nachberichte von Präsenzterminen vor Ort sowie Beiträge zu Themen, die die Menschen im Wahlkreis direkt betreffen. Zudem werden ab und zu Statements der jeweiligen Landes- und Bundesverbände ihrer Parteien und Vereinigungen geteilt. Insgesamt werden nur wenige Beiträge auf den Kanälen der Kandidaten öffentlich intensiv kommentiert. Eine Ausnahme bilden hier die Kanäle von Christina Baum (AfD), auf dem sehr viele Beiträge intensiv diskutiert werden. ()