Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nicht nur ein Ort für Kommunalpolitik

Freudenberg entdecken: Das einst unter Graf Asmus von Wertheim errichtete Rathaus war auch die Schule (4)

Freudenberg 14.07.2022 - 11:31 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Hingucker: Freudenbergs Rathaus mit dem Stadtwappen. Foto: Birger-Daniel Grein

Wir schreiben das Jahr 1499, die Zeit als Graf Asmus von Wertheim auf der Freudenburg herrschte. Unter seiner Herrschaft wird das Rathaus errichtet. Der mehrgeschossige Fachwerkbau dient seither als Sitz der bürgerlichen Verwaltung. Es war zugleich Verwaltungssitz, Gerichtsgebäude, Markthalle und Bürgerhaus. Schon damals gab es viele verschiedene Ämter. An der Spitze der Verwaltung stand damals der Schultheiß als Vertreter der Bürger. Er ist mit dem Bürgermeister heute vergleichbar.

Am Rathaus zu sehen ist das Freudenberger Wappen. Es wurde 1962 zum Wappen der Stadt. Oben links ist ein halber schwarzer Adler, unten links eine goldene Rose auf blauem Hintergrund. Beide weisen darauf hin, dass Freudenberg zur alten Grafschaft Wertheim gehörte. Auf der rechten Seite befindet sich oben ein goldener Wellenbalken auf blauem Untergrund, darunter ist ein schwarzer Dreifels zu sehen. Die beiden Symbole weisen auf die Lage Freudenbergs zwischen dem Main und den Bergen hin.

Den Drachen getötet

Unterhalb des Wappens findet man die Figur des Heiligen Michael, als er den Teufel in Form eines Drachen tötete. Die Figur befand sich früher am Weg des Friedhofs und wurde 1960 am Rathaus angebracht.

Wer genau hinschaut, entdeckt unter anderem an den Steinen über der Tür Steinmetzzeichen. Sie dienten dazu aufzuzeigen, wer den Stein behauen hat. Das war unter anderem für die Abrechnung wichtig. Das Rathaus wurde im Laufe der Jahrhunderte erweitert. Zum Beispiel wurden 1906 ein Grundbuchamt und Schulräume mit einer Schulküche angebaut. Nach dem Bau der Lindtalschule endete 1959 der Unterricht im Rathaus. Im 19. Jahrhundert wurde auf dem Speicher des Rathauses Tabak getrocknet, der in Freudenberg angebaut wurde. Außerdem konnte man gegen eine Benutzungsgebühr dort seine Wäsche trocknen.

Neben dem Rathaus befindet sich das Amtshaus. Es wurde 1627 gebaut. Damals war die Freudenburg schon nicht mehr bewohnt. Im Amtshaus arbeitete der Amtmann, als Angestellter des Grafen von Wertheim. Der Amtmann war auch Forstmeister, Zöllner und Zentgraf. Der Zehnt war die Abgabe, die die Einwohner an den Landesherrn geben mussten, eine Art Steuer. Diese wurde in Naturalien bezahlt.

So wurden unter dem Dach das abgelieferte Korn und im Keller der Wein aus dem Zehnt gelagert. Im Keller arbeitete der »Schröter«. Seine Aufgabe war es, die vollen Fässer vorsichtig zu rollen, zu verladen und im Keller des Amtshauses einzulagern. An der Fassade des Hauses gab es einst eine Altane, eine Art Balkon. Von dort wurden Neuigkeiten, Verordnungen und Beschlüsse verkündet. Im Inneren gibt es eine Treppe, die vom Gewölbekeller bis unters Dach führt. Der Gewölbekeller ist einer der größten der Region.

Heute befinden sich im Amtshaus eine Modellschiffsammlung, ein Fotomuseum und die Amtshausgalerie mit wechselnden Kunstausstellungen. Im Rathaus gibt es außerdem das Stadtmuseum. Im Amtshauskeller finden Veranstaltungen statt.

Im Hof, über den man in die Amtshausgalerie kommt, gegenüber dem Amtshaus befindet sich ein kleines Wirtschaftsgebäude. Heute wird dieses als Proberaum des Burgschauspielvereins genutzt. Außerdem dient es als eine der Kulissen für den Dreh der Kinderdetektivserie »Die Sternendetektive«.

Beim Rathaus findet sich auch ein Weg, der über viele Treppenstufen hinauf zur Burg führt. Außerdem gibt es dort ein kleines Freilichtmuseum. Neben dem Rathaus steht auch die alte Kirche, die heute von der evangelischen Kirchengemeinde genutzt wird. Der Bau der Kirche mit Turm erfolgte ab 1691 über der alten Kapelle. Bei der Renovierung der Kirche in den 1980er Jahren entdeckte man die Grundmauern der einstigen Kapelle sowie Knochen.

Sie gehörten einem Leichnam, den man einst mit Blick auf den Altar bestattet hatte.

Wer der Tote war, ist nicht sicher geklärt. Möglicherweise soll es sich um einen Franziskaner des Großheubacher Klosters Engelberg handeln. Dafür spricht ein Rosenkranz, den man bei ihm fand.

bInfo: In der nächsten Folge der Reihe »Freudenberg entdecken« geht es um den Hochwasserschutz und die neue Mainpromenade.

BIRGER-DANIEL GREIN