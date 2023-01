Nicht auf die falsche Fährte locken lassen

Sanitätsausbildung: Richtiges Handeln im Notfall kann Leben retten - Typische Muster für schwere Erkrankungen

Tauberbischofsheim 31.01.2023 - 11:54 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

- Alicia Balbach (links) und Katharina Ellwanger (rechts) vom DRK-Ortsverein Boxberg haben eine Patientin mit Sauerstoff versorgt und messen nun den Blutdruck. In vielen Fällen ist es wichtig, die Körperwärme mit Rettungsdecken zu erhalten. Tut es weh? Lässt es sich bewegen? Robin Kaufmann (Mitte) ist als Versuchskaninchen von anderen Lehrgangsteilnehmern versotrgt worden. Danach bespricht die Gruppe, was gut und was nicht so gut gelöst ist.

Auch für mich, den Zeitungsreporter, der die Ausbildung begleitet. Vor zwei Wochen haben alle angehenden Helfer eine Menge über ihre Ausrüstung, deren sachgerechten Einsatz, ihre Rechte und Pflichten sowie lebensrettende Sofortmaßnahmen gelernt. Die stehen auch am zweiten Ausbildungswochenende auf dem Programm und kommen immer wieder als Wiederholungseinheit vor: Reanimation eines Patienten als Zweier-Team ist einer der Prüfungsinhalte unserer Abschlussprüfung Ende Februar.

Häufig Reanimation gefragt

Und sie kommen für die DRK-Helfer häufiger vor als gedacht, wie Nina Imhof erklärt. Sie ist an diesem Wochenende Ausbilderin und gehört in Külsheim zum Team der »Helfer vor Ort«, also Rotkreuzhelfern, die bei Notfällen mitalarmiert werden und in der Zeit bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt erste kompetente Hilfsmaßnahmen ergreifen sollen. So kann sie immer wieder eigene Erlebnisse mit einbringen, die sonst in der Ausbildung nicht vorkommen würden.

Eins davon: »Verlasst Euch nicht blind auf das Alarmierungsstichwort«, erklärt sie. So kann sich der von den Hilferufenden angenommen Schlaganfall trotz Symptomen wie Benommenheit und Sprachstörungen als etwas ganz anderes entpuppen.

Erst als die Notärztin eintraf und die ältere Patientin entkleidet wurde, stellte sich der wahre Grund für ihren Zustand heraus: Die Frau war mit reichlich Schmerzpflastern beklebt, eine daraus folgende Opioidvergiftung hatte die Symptome verursacht. »Ich bin drauf reingefallen, Euch soll das nicht passieren«, sagt Nina Imhof.

Szenario Weinfest

Für das nächste Fallbeispiel merke ich mir das. Wir sind zwei Sanitäter auf einem Weinfest, eine Betrunkene taumelt uns entgegen. Drei Flaschen Wein habe sie getrunken, jetzt wolle sie einen Spaziergang machen, sagt Marina, die hier eine beeindruckende Schauspielleistung abruft. Wir beruhigen die Frau, legen sie hin, legen einen Spuckbeutel bereit, machen eine Absaugpumpe bereit, falls sie erbricht. Und Sauerstoff, falls sie beatmet werden muss. Wir messen Puls und Blutdruck. Sie sagt, es gehe ihr gut. Doch dann wird sie bewusstlos. Wir bringen sie in die stabile Seitenlage, damit die Atemwege freibleiben. Doch haben wir alles bedacht? Stutzig macht uns die Aussage eines Freundes: »Die Marina, die trinkt doch nie Alkohol«, sagt er. Verwaschene Sprache, eingeschränktes Bewegungsvermögen? Das können auch Anzeichen eines Schlaganfalls sein.

Diese Feststellung bringt uns nachher Sonderlob von unserer Ausbilderin. Nicht alles ist gut gelaufen, beim Sauerstoff haben wir uns zum Beispiel für das falsche Beatmungsinstrument entschieden: Statt des Beatmungsbeutels wäre eine Maske oder die sogenannte Beatmungsbrille für die Nase besser gewesen.

Doch genau dafür üben wir, um danach in großer Runde zu besprechen, was gut war und was sich besser machen ließe. Besser hier im Unterrichtssaal Fehler machen als später im Einsatz.

Viele Praxisbeispiele

Es ist nicht das einzige Praxisbeispiel an diesem Wochenende: Ein Zweierteam ist beim Mountainbikerennen in Külsheim, eine Person meldet sich mit einem Insektenstich. Hier ist es wichtig, die Symptome zu erkennen, Puls und Blutdruck im Auge zu behalten und vorbereitet zu sein auf den sogenannten anaphylaktischen Schock. Anders als in der »normalen« Schocklage bei hohem Blutverlust müssen hier nicht die Beine hoch gelagert werden, sondern der Oberkörper. Auch immer wichtig: Der Wärmeerhalt mittels Rettungsdecke. Und die stabile Seitenlage, wenn die Person bewusstlos ist, aber noch normal atmet.

Richtig reagiert

Richtig reagiert hat auch das Team, das eine Verbrühung eines Glühweinverkäufers auf dem Weihnachtsmarkt behandelt - und dabei auch berücksichtigt, dass der Patient in Folge starker Schmerzen kollabieren kann. »Ihr habt alles gezeigt, was wir heute durchgenommen haben«, lobt Ausbilderin Imhof, die bei der Themenvermittlung auf Abwechslung setzt: Typische Notfälle, wie Asthmaanfälle, Hyperventilation oder Verschlucken, werden in Gruppen erarbeitet und anschließend vorgestellt, am Sonntag gibt es ein Quiz mit einem bunten Themenstrauß, außerdem werden alle möglichen Arten von Verbänden geübt, vom Blasenpflaster bis zum vielfältigen Einsatz des Dreiecktuchs.

In zwei Wochen stehen die nächsten Einheiten auf dem Programm: Symptomatik, Traumaversorgung sowie Retten und Transport. Auch zwischendrin wird den angehenden San-Helfer nicht langweilige werden: Auf der elektronischen Lernplattform des DRK gibt es zahlreiche Lernmodule, um das Wissen zu vertiefen.

MATTHIAS SCHÄTTE