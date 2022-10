Neun-Euro-Ticket sorgt für Boom bei Ruftaxi in Main-Tauber

Das Neun-Eu­ro-Ti­cket hat in sei­ner drei­mo­na­ti­gen Gül­tig­keits­dau­er von Ju­ni bis Au­gust zu ei­ner ho­hen Nach­fra­ge bei den Ruf­ta­xi-An­ge­bo­ten im Main-Tau­ber-Kreis ge­führt. »Im Ruf­ta­xi­ver­kehr wur­den im Ju­ni und Ju­li Re­kord­fahr­gast­zah­len er­reicht«, schil­der­te Thors­ten Haas, Ge­schäfts­füh­rer der Ver­kehrs­ge­sell­schaft Main-Tau­ber (VGMZ), am Mitt­woch in der Sit­zung des VGMT-Auf­sichts­ra­tes die Aus­wir­kun­gen des Bil­lig-Ti­ckets auf den Nah­ver­kehr im Kreis.