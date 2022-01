Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neujahrsbaby um 5.07 Uhr geboren

Bad Mergentheim 02.01.2022

Die Mutter von Amira, Wafae Aarab, hat ebenfalls am Neujahrstag Geburtstag - sie wurde am Samstag 32 Jahre alt. Vater Mohammed Hanini legte vor Ort im Bad Mergentheimer Krankenhaus stolz den Arm um Mutter und Kind. Der 15 Monate alte Bruder von Amira blieb im Zuhause der Familie in Tauberbischofsheim.

Das geburtshilfliche Team im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim hat mit 1307 Geburten im vergangenen Jahr einen Rekord verzeichnet, wie aus der Pressemitteilung weiter hervorgeht. Weil darunter auch 32 Mehrlingsgeburten waren, kamen insgesamt sogar 1339 Kinder - 701 Jungen und 638 Mädchen - im Bad Mergentheimer Krankenhaus zur Welt. Der Anteil der Spontangeburten war wie in den Vorjahren hoch: Nur bei 372 der 1307 Geburten war den Angaben zufolge ein Kaiserschnitt notwendig. »Die erneut gestiegene Zahl der Geburten zeigt, dass sich die Frauen bei uns im Caritas während der Geburt sicher und gut aufgehoben fühlen und die hohe Qualität der Geburtshilfe bei uns im Haus schätzen«, wurde die leitende Oberärztin Katja Roth in der Pressemitteilung zitiert.

hage