Neues Wertheimer Servicezentrum wird barrierefrei

Acht Stationen auf dem Weg nach oben

Wertheim 03.06.2022 - 15:00 Uhr 4 Min.

Planen und Umsetzen: Architekt Thomas Hemmerich ()links) und Steg-Geschäftsführer Edgar Beuchert vor den Umbau-Plänen. Tragende Rolle: Das Treppenhaus muss weichen, für den Abbruch muss es aber aufwendig abgestützt werden. Alles muss raus: Die Entkernung der ehemaligen Sparkasse läuft auf vollen Touren. Bauzeichnung des neuen Servicezentrums: "Von außen ändert sich gar nicht so viel", sagt Steg-Geschäftsführer Edgar Beuchert.

Während Schrott und Gerümpel sich im ehemaligen Schalterraum auftürmen, nimmt der künftige, offene Beratungsraum vor Edgar Beucherts geistigem Auge bereits Formen an. »Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, wie das aussehen wird«, sagt der Geschäftsführer der Wertheimer Stadtentwicklungsgesellschaft. »Für mich schließt sich hier ein Kreis«, sagt er. Der Umbau des städtischen Kulturhauses 1995 war sein erstes Projekt als Steg-Geschäftsführer, das Servicezentrum für die Stadt wird sein letztes, denn Ende des Jahres wird der Steg-Geschäftsführer in Ruhestand gehen.

Herausforderung Treppenhaus: Statt des runden Auf- und Abstiegs entsteht hier ein rechteckiges Treppenhaus mit Aufzug.

Alles muss raus

Bis dahin bleibt viel zu tun: Das Gebäude wird in Teilen komplett entkernt, in den vergangenen Wochen sind etliche Lastwagen voller Sperrmüll, Möbel, gläserne Abtrennungen oder Deckenplatten aus dem Gebäude verschwunden. Im Hauptraum im Erdgeschoss blickt man auf den nackten Boden und die Stahlträger der Deckenkonstruktion. Hier wird alles rausgerissen, was nicht mehr benötigt wird. Während das Gebäude von außen optisch nicht gravierend verändert wird und nur durch einen Mini-Aufzug statt einer Rollstuhlfahrerrampe barrierefrei erschlossen wird, gibt es innen im offenen Raum ein Beratungszentrum mit Stehtischen und abgetrennten Mini-Büros für intensivere Beratungen.

"Kilometerweise Kabel" müssen aus der ehemaligen Sparkasse in Wertheim entfernt werden.

In den beiden Etagen darüber bleibt der Zuschnitt der bisherigen Büroräume weitestgehend gleich, sie werden renoviert und die Sanitäranlagen erneuert. Außerdem soll eine neue Feuertreppe den bisherigen abenteuerlichen Fluchtweg über eine steile Feuerleiter und eine Strickleiter ersetzen. In den Räumen soll später unter anderem die Ausländerbehörde unterkommen.

Beuchert und Hemmerich nennen drei Knackpunkte des Projekts: Barrierefreiheit, Brandschutz und Verkabelungen. Den Zugang zum Haus rollstuhl- und rollatorgerecht zu gestalten, ist eine größere Herausforderung. Das Gebäude wurde in den 1930er Jahren errichtet, ein Nebenbau - trotz seiner historischen Fachwerk-Optik - Anfang der 1980er Jahre. Dadurch sind die Etagen nicht durchgängig eben, sondern es gibt einen deutlichen Versatz, der bisher über Treppen und Rampen überwunden wurde. Die Lösung bringt nicht nur ein neuer Mini-Aufzug neben dem bestehen bleibenden, bisherigen Eingang aus der Rittergasse, sondern auch ein neues Treppenhaus.

»Dort wird neben der Treppe ein Aufzug eingebaut, der auf insgesamt acht Ebenen halten kann«, erklärt Beuchert. »Das gibt es so nicht von der Stange zu kaufen«, sagt Hemmerich über die Spezialkonstruktion. Das neue Treppenhaus sei ohnehin aufwendig, für den in knapp zwei Wochen beginnenden Abbruch muss die Konstruktion aufwendig abgestützt werden. »Die Stahlträger könnten wir zwar rausziehen - aber nur einmal«, sagt Hemmerich und lacht. Der Architekt ist froh, dass nur die Treppe aus Beton besteht und die Hülle des Treppenhauses nur gemauert ist. »Wenn die auch aus Stahlbeton wäre, würde man sie kaum rausbekommen.«

Neue Datenleitungen

Im Plan: Im Frühjahr 2023 sollen hier Stadtverwaltung und Stadtwerke Bürger bedienen.

Außerdem muss das künftige Treppenhaus als Fluchtweg brandgesichert sein, zudem entsteht aus den oberen Stockwerken eine neue Feuertreppe als zweiter Rettungsweg. Nicht zuletzt gibt es auch neue »Eingeweide« für das Gebäude: Die Heizungsrohre können zwar bleiben und die bestehende Gasheizung wird durch ein effizienteres Exemplar ausgetauscht. Alternativen zur Gasheizung habe man geprüft, es bleibe aber derzeit nur diese Lösung, erklärt Beuchert. Falls Photovoltaik-Anlagen in der Altstadt später einmal erlaubt werde sollten, wäre auch eine Umrüstung auf eine Wärmepumpe machbar. Allerdings ersetzt in den Wänden und Decken »ein Kabelsalat den anderen«, wie es Hemmerich ausdrückt: Strom- und Datenleitungen werden dem Stand der Technik angepasst.

Raus damit: Dieser Tresor wiegt 1,8 Tonnen - und muss dem Umbau weichen.

Und auch für den alten Tresorraum im Keller hat man einen neuen Verwendungszweck. Weil es dort relativ kühl ist, bietet er sich nach Entfernung der Bankschließfächer ideal als Serverraum für die Computer- und Netzwerktechnik der Stadtwerke an. Ein kleinerer Tresor aus dem Erdgeschoss wird dagegen dem Umbau weichen müssen. Wobei »klein« relativ ist, denn der Geldschrank bringt 1,8 Tonnen auf die Waage. Wie genau er nach draußen transportiert wird, daran wird noch getüftelt.

Keine Extra-Parkplätze

Zusätzliche Parkplätze draußen werde es übrigens nicht geben, sagt Beuchert. Man gehe davon aus, dass die Besucher die öffentlichen Parkplätze benutzen und ihren Besuch bei Stadt oder Stadtwerken mit anderen Erledigungen in der Altstadt verbinden. Die nächsten Parkplätze liegen in der Altstadt-Tiefgarage. Die Stadt hat eine Eröffnung im Frühjahr 2023 angekündigt, an Sanierungskosten sind etwa 1,8 Millionen Euro geplant. »Lassen wir mal so stehen«, sagt Beuchert angesichts des Mangels an Baufirmen und -materialien. Bisher sei man bei beidem glücklicherweise noch im Plan, geben der Geschäftsführer und Hemmerich als zuständiger Architekt zu verstehen. Wichtig sei es in der derzeitigen Lage, möglichst früh auszuschreiben. Alles andere könnte sehr teuer werden.

Architekt Thomas Hemmerich (links) und Steg-Geschäftsführer Edgar Beuchert mit einem Plan des Erdgeschosses.

Matthias Schätte

Stichwort: Gemeinsames Service-Zentrum Aus der ehemaligen Sparkasse in der Rathausgasse soll bis 2023 ein Servicezentrum von Stadtverwaltung Wertheim und Stadtwerken werden. Die Sparkasse selbst ist im März in einen Neubau im Bahnhofsareal umgezogen. Im Juni 2020 hatte der Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Wertheim beschlossen, das Sparkassengebäude zu kaufen, umzubauen und später an Stadtverwaltung und Stadtwerke zu vermieten. Die schaffen sich damit neue Flächen - und mehr Präsenz im Stadtzentrum. Insbesondere das Rathaus hat seit Jahren mit Platznot zu kämpfen und einige Abteilungen derzeit in den Stadtteil Reinhardshof ausgelagert. Das Ex-Sparkasse-Gebäude selbst hat die Steg mit Nebenkosten etwa 460.000 Euro gekostet, etwa 1,8 Millionen Euro sollen in die Sanierung fließen. Die letzte gründliche Renovierung ist 30 Jahre her. Insgesamt stehen künftig knapp 1000 Quadratmeter zur Verfügung, vier Fünftel davon soll die Stadt nutzen, den Rest die Stadtwerke, erklärt Steg-Geschäftsführer Edgar Beuchert. Im Erdgeschoss ist das Servicezentrum mit Publikumsverkehr geplant, in den beiden Stockwerken darüber Büros und Besprechungsräume. Da die städtische Nutzung als "öffentliche Bedarfseinrichtung" gelte, werde der Umbau aus dem Sanierungsprogramm "Kernstadt" mit bis zu 85 Prozent gefördert, heißt es von der Stadt. Sie zahlt 20.340 Euro Miete jährlich, der geleistete finanzielle Beitrag zur Sanierung ist angerechnet. Einschließlich Instandhaltungs-, Verwaltungs- und Betriebskosten ergeben sich 53.940 Euro Kosten im Jahr für die Stadt. Die Stadtwerke bezahlen 17.000 Euro reine Jahresmiete, mit Instandhaltung, Verwaltung und Betrieb steigen die Kosten auf etwa 25.600 Euro pro Jahr. (scm)