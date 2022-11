Neues Logistikzentrum am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim

Projekt: Klinik investiert rund 12 Millionen Euro in die Versorgung mit Medizinprodukten und Arzneimitteln für die Region

MAIN-TAUBER-KREIS 09.11.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Führung durch das neue Logistikzentrum am Caritas-Krankenhaus (von links): Pflegedirektor Frank Feinauer, kaufmännischer Direktor Matthias Kaufman, promovierter Ärztlicher Direktor Ulrich Schlembach, Landrat Christoph Schauder, stellvertretende Bürgermeisterin Manuela Zahn, Landtagsvizepräsident Professor Wolfgang Reinhart, Bereichsleiter Logistik Matias Weiß und die kommissarische Leiterin der Apotheke Ann-Kristin Gerke. Foto: Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim

»Wir freuen uns, dass wir trotz der Lieferengpässe im Bausektor die geplante Bauzeit einhalten konnten und nun unser Logistikzentrum in Betrieb nehmen können«, betonte der Kaufmännische Direktor des Caritas-Krankenhauses Matthias Kaufmann, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik. Kaufmann unterstrich die Bedeutung der Medizin-Logistik für die Arbeit im Krankenhaus: »Das Team der Apotheke und Logistik sorgt dafür, dass alles, was die Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte für die Diagnostik und Behandlung der Patienten brauchen, immer ausreichend, zum richtigen Zeitpunkt und in guter Qualität zur Verfügung steht. Nur wenn viele Berufsgruppen im Hintergrund zusammenarbeiten, funktioniert ein Krankenhaus«, betonte er weiter. Wie elementar wichtig eine gute Vorratshaltung und Logistik, etwa mit Handschuhen, Desinfektionsmittel und Schutzkleidung sei, hätten alle hautnah in der Corona-Pandemie erlebt.

Neben der Versorgung des Caritas-Krankenhauses spiele die Belieferung von externen Partnern eine zunehmende Rolle.Derzeit beliefere das Caritas-Krankenhaus fünf Akutkrankenhäuser, elf Reha-Kliniken, zehn Seniorenheime und zahlreiche Praxen in der Region mit Medikamenten und medizinischem Verbrauchsmaterial; weitere Kooperationen seien geplant.

In den Neubau hat das Caritas-Krankenhaus knapp 12 Millionen Euro investiert. Das Projekt wurde in das Jahreskrankenhausbauprogramm des Landes Baden-Württemberg aufgenommen. »Wir sind sehr dankbar, dass wir eine Förderzusage erhalten haben«, so Matthias Kaufmann. Die Höhe der Fördersumme stehe allerdings noch nicht fest, die Fördergespräche sollen jetzt im November stattfinden.«

»Wir sind froh, ein solches medizinisches Zentrum in unserem Landkreis zu haben, und ich danke dem Caritas und der BBT-Gruppe für den unternehmerischen Mut, auch in schwierigen Zeiten in die Gesundheitsversorgung der Menschen zu investieren«, äußerte sich Landrat Christoph Schauder. Die Zusammenarbeit der BBT-Gruppe mit dem Landkreis in der Gesundheitsholding Tauberfranken habe sich den vergangenen Jahren bewährt und geschehe immer auf Augenhöhe.

Dezentrale Struktur

Im Main-Tauber-Kreis habe sich die dezentrale Krankenhausstruktur mit den drei Standorten bewährt, das habe nicht zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt. »Daher werde ich mich weiter für eine dezentrale Krankenhausstruktur einsetzen und dafür ist eine auskömmliche Finanzierung unabdingbar«, so Schauder.

Die Stellvertreterin des Oberbürgermeisters, Manuela Zahn, überbrachte die Grüße der Stadt Bad Mergentheim. »Ich freue mich, dass wir heute dieses Leuchtturmprojekt einweihen können. Und ich danke den Verantwortlichen für den Mut, eine solche Einrichtung in diesen Zeiten zu bauen. Damit sind wir über die Grenzen Bad Mergentheims hinaus für die gesamte Region gut aufgestellt«, betonte Zahn.

el