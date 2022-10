Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neues Gelände für den MSC Reicholzheim?

Eventuell an der Sternwarte

Wertheim 19.10.2022 - 12:26 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das bisher vom Verein genutzte 2,5 Hektar große Areal oberhalb der Ortschaft nahe der Reicholzheimer Kapelle kann von den Motorsportlern nicht mehr genutzt werden, weil der Pachtvertrag für das hier ausgewiesene Sondersportgebiet Ende Oktober ausgelaufen ist.

Jetzt könnte der Verein möglicherweise unweit der Wertheimer Sternwarte eine passende Fläche gefunden haben.

Der MSC sei schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem neuen Areal, das den Anforderungen der Motorsportbegeisterten entspricht, gleichzeitig aber auch den Lärmschutz berücksichtige, erläuterte der Leiter der Wertheimer Bauabteilung, Armin Dattler, den Stand der Dinge am Montagabend im Bauausschuss. Anhand einer Karte von möglichen Standorten - alle oberhalb von Reicholzheim gelegen - machte Dattler deutlich, dass man zusammen mit den Vereinsverantwortlichen in den vergangenen Wochen auf die Suche nach einem neuen Vereinsgelände gegangen sei.

Eine Fläche in der Nähe der Wertheimer Sternwarte könnte sich nun für das Ausüben des Rennsports als geeignet erweisen. Um die Lärmentwicklung für die am nächsten an dem Areal gelegene Ortschaft Waldenhausen abschätzen zu können, solle es einen Probebetrieb geben, hieß es im Ausschuss weiter.

Auf der neuen Fläche sollen neben dem Trainingsbetrieb auch Wettkämpfe stattfinden, so Armin Dattler. Im Ortschaftsrat Waldenhausen wurde das Vorhaben noch nicht besprochen, sagte die Waldenhausener Ortschaftsrätin Marlise Teicke.

gufi