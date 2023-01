Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neuer Wohnraum für Grünenwört

Ortschaftsrat: Baubehörde erteilt Genehmigung für umstrittenes Mehrfamilienhaus

Wertheim 04.01.2023 - 14:59 Uhr < 1 Min.

Die Abrissarbeiten des ehemaligen Gasthof Pflug in Grünenwört sind nahezu abgeschlossen. Die Baubehörde hat zudem die Baugenehmigung für den Bau der Mehrfamilienhäuser erteilt.

Der Ortschaftsrat hatte in nicht öffentlicher Sitzung einstimmig dem Bauantrag für ein Haus in der Quellenstraße zugestimmt. Die große Wohnung über zwei Etagen soll in zwei getrennte Wohneinheiten im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss getrennt werden. Zudem ist der Dachgeschossausbau für eine separate Wohneinheit vorgesehen.

Einstimmig befürwortete der Rat einen Bauantrag für ein Projekt in der Langen Straße. Dort sollen Obergeschoss und Dach eines alten Wohnhauses abgebrochen und zum Wohnhaus wieder aufgebaut werden. Der Sandstein im Erdgeschoss soll erhalten bleiben.

Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf informierte weiter darüber, dass der Bauantrag der Firma RS-aktiv zum Neubau der Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 13 Eigentumswohnungen auf dem Gelände des ehemaligen Gasthauses Pflug in der Rainbachstraße von der Baubehörde genehmigt wurde. Die Abrissarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Laut Oberdorf erfolgte jedoch noch keine Baufreigabe, da der Bauherr noch Auflagen erfüllen muss. Sind diese erfüllt, wird der Bau zur Ausführung freigeben. Das Bauprojekt ist in Grünenwört umstritten.

bdg