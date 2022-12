Neuer Posten für Landrat Schauder

Christoph Schauder nun auch im Landesmedienzentrum dabei. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Frank Mittnacht

Der Verwaltungsrat wählte ihn in seiner Sitzung in Karlsruhe einstimmig in dieses Amt. Dies teilt die Pressestelle des Landratsamts Main-Tauber-Kreis mit.

Schauder folgt damit dem früheren Oberbürgermeister der Stadt Mosbach, Michael Jann, nach und vertritt den Landkreistag Baden-Württemberg, also den Dachverband der 35 Landkreise. Oberbürgermeister Jann repräsentierte bisher den Städtetag. Die drei Kommunalen Landesverbände und das Land Baden-Württemberg hatten sich auf diesen Wechsel verständigt.

Besondere Herausforderung

Als besondere Herausforderung steht in den kommenden Jahren die Mitwirkung am geplanten neuen Medienzentrengesetz des Landes auf der Agenda, in dem zum Beispiel eine zukunftsfähige Aufgabendefinition und Finanzierung der Medienzentren festgelegt werden soll.

Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg in Karlsruhe und Stuttgart bildet gemeinsam mit den Stadt- und Kreismedienzentren an rund 50 Standorten im Land den Medienzentrenverbund. Hierzu gehört das Kreismedienzentrum Main-Tauber-Kreis in Distelhausen. Bei mehreren Besuchen in Distelhausen machte sich Landrat Schauder bereits ein Bild von der Leistungsfähigkeit des Kreismedienzentrums.

Das Online-Portal https://www.lmz-bw.de bietet Zugang zu den Angeboten des Landesmedienzentrums sowie Fachinformationen zu Themen der Medienbildung und des Jugendmedienschutzes. Angebote für den Main-Tauber-Kreis finden sich unter https://www.kmz-tbb.de.

