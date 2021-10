Neuer Navigator für die "fränkische Toskana" rund um Wertheim

Tourismus: Neue Wanderkarte für die Region vorgestellt - Neun Routen ausführlich beschrieben

Wertheim 03.10.2021

Vertreter der Stadt Wertheim, der Ortschaften und der Tourismus Region Wertheim stellen bei Lindelbach die neue Wanderkarte "In und um Wertheim" vor.

Stein freute sich, dass man die neue Karte "auf den schönsten Balkonen, die Wertheim zu bieten hat", zusammen mit angenehmen Leuten und bei schönstem Wetter präsentiere. Sein besonderer Dank galt dem Team der Tourismus-Region Wertheim, die die Karte in Zusammenarbeit mit den Wanderwarten und den Ortschaften erstellt hatte. Die Karte enthalte bekannte und neue Wege. "Sie ist ein tolles neues Werbeprodukt, das sowohl in gedruckter Form als auch digital nutzbar ist."

Wege gut beschildert

Lob hatte er weiterhin für die gute Beschilderung der Wanderwege, so dass sich niemand verirre. "Ich empfehle, sich vor der Tour die Karte anzuschauen und dann auf dem Weg die Landschaft zu genießen." Wertheim sei die fränkische Toskana, es gebe wunderschöne Landschaften, die sich sich für mehrtägige Urlaube in der Natur anböten. "Es gibt Weinberge, ordentliche Winzer, guten Wein und Wirtschaften zum Einkehren", pries Stein die Region. Die Karten soll es auch bei den Ortsverwaltungen geben, denn viele Einwohner würden die Wanderwege auch noch nicht kennen, meinte Stein.

Christiane Förster als Geschäftsführerin der Tourismus-Region Wertheim erklärte, die neue Karte sei ein Gemeinschaftsprojekt für die Große Kreisstadt Wertheim. Das Ziel sei gewesen, alle Ortsteile mit aufzunehmen. "Wandern liegt schon seit einigen Jahren, wie alle Aktivurlaube, voll im Trend." Vorteil der Region in und um Wertheim seien die wirklich wunderschönen Landschaften mit Weinbergen, zwei Flüssen, Naturwiesen und Kulturdenkmälern. "Alles, was man für Urlaub und für Erholung und Entspannung braucht", war sie überzeugt. Auf der Karte habe man neue und noch unbekannte Wege in den Mittelpunkt stellen wollen. Sie richte sich sowohl an Touristen als auch an Einheimische. Der Wanderweg über die Balkone von Lindelbach sei einfach ein wunderschöner Ort, vor allem wenn noch Trauben an den Reben hängen, schwärmte auch Förster.

Es sei unglaublich, wie viel Arbeit in der Wanderkarte stecke. Diese sei hauptsächlich von den Mitarbeiterinnen der Tourismus-Region Wertheim Nadine Hirschinger und Andrea Schlör geleistet worden. Unterstützt wurden sie von Wegewart Willi Thanninger. Die Mitarbeiterinnen seien alle Wanderwege der Karte selbst abgelaufen und achteten zusammen mit den Wegewarten darauf, dass die Wege die Qualitätsmerkmale erfüllten. Insgesamt habe man neun Monate an der Karte gearbeitet.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Neue Wanderkarte Die neue Wanderkarte "Wandern in und um Wertheim" steht unter dem Motto "Zwei Flüsse - eine Region - tausend Möglichkeiten". Sie enthält neben der Karte mit der Wegeführung im Maßstab 1:25.000 neun ausführliche Vorschläge für Wanderungen. Die Vorschläge umfassen einen Tipp des Autors zum Wanderweg, eine Beschreibung der Wege und damit verbundenen Erlebnisse sowie ein Foto. Außerdem gibt es detaillierte Informationen zu Länge, geschätzter Wanderdauer, Höhenprofil und Schwierigkeitsgrad sowie den Wegemarkierungen der Wanderwege. Die Karte kann mit der Onlinelösung "Outdooractive" auch digital genutzt werden. Über einen QR-Code bei den Beschreibungen kommen die Wanderfreude direkt zu den entsprechenden Daten. Eine Bereitstellung der Wanderdaten im Onlineangebot "Komoot" ist aktuell in Vorbereitung. Die gedruckte Karte hat eine Auflage von 7500 Stück und ist für zwei Euro bei der Tourismus Wertheim und den Ortsverwaltungen in Ortschaften und Stadtteilen Wertheims erhältlich. (bdg)