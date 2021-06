Neuer Landrat seit Dienstag im Amt

Bisheriger Stellvertreter stellt sich dem Führungsteam per Videokonferenz vor

Main-Tauber-Kreis 01.06.2021 - 15:11 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Am ersten Arbeitstag als neuer Landrat des Main-Tauber-Kreises stellte Christoph Schauder sich dem Führungsteam der Kreisverwaltung Corona-bedingt per Videokonferenz vor.

Einer Pressemitteilung des Landratsamts zufolge seien diese Entscheidungen bereits pünktlich zum Dienstantritt in die Tat umgesetzt worden. So werden alle kulturellen Aktivitäten des Landkreises ab sofort in einem Amt gebündelt. »Mein Ziel ist, Doppelstrukturen zu vermeiden und die Kräfte effektiv zu bündeln«, wird der Landrat in dem Schreiben zitiert. In diesem Zug wurde das bisherige Kulturamt Kloster Bronnbach in Kulturamt umbenannt. Das Sachgebiet »Musik- und Kulturförderung, Heimatpflege« wechselte aus dem Amt für Schulen und ÖPNV in das neue Amt. Dieses wurde im Dezernat für Kreisentwicklung und Bildung angesiedelt, das von Ursula Mühleck geleitet wird. Mit der Wahrnehmung der Geschäfte der Amtsleitung wurde Frank Mittnacht betraut. Er wird diese Funktion bis auf Weiteres und zusätzlich zu seiner Funktion als Persönlicher Referent des Landrats wahrnehmen.

Bis die Position des Ersten Landesbeamten oder der Ersten Landesbeamtin wiederbesetzt ist, wird der Leiter des Landwirtschaftsamtes, Meinhard Stärkel, kommissarisch das Dezernat für Recht und Umwelt leiten. Dabei wird er nach Angaben des Landratsamtes von Bauamtsleiter Johannes Krombach unterstützt, der die Funktion der stellvertretenden Dezernatsleitung innehat.

Torsten Hauck hat bisher sowohl das Dezernat für Personal und Finanzen als auch das darin angesiedelte Amt für Personal und Zentrale Dienste geleitet. Nachdem seit April auch das Amt für Immobilienmanagement zu diesem Dezernat gehört, soll die Leitung des Amtes für Personal und Zentrale Dienste neu besetzt werden. »Ziel ist, dass Torsten Hauck sich auf die Funktion der Dezernatsleitung und strategische Fragestellungen konzentrieren kann, ohne die Doppelbelastung als Amtsleiter«, wird der Landrat weiter zitiert. Bis die Stelle besetzt ist, werde die bisherige Personal-Sachgebietsleiterin Janina Hauck mit der Wahrnehmung der Geschäfte der Amtsleitung beauftragt.

Schnittstellen klar definieren

Beim Blick in die Zukunft nannte Schauder auch die Weiterentwicklung der drei beruflichen Schulstandorte in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim. In Bezug auf das Kloster Bronnbach und den geplanten Bau des zweiten Hoteltraktes (»Bursariat II«) kündigte er an, rasch Gespräche zu führen, um Zuständigkeiten und Schnittstellen zwischen Kreisverwaltung und Pächter in einem vertrauensvollen Miteinander klar zu definieren. Da es mit dem Neubau der Straßenmeisterei in Külsheim noch ein weiteres wichtiges Großprojekt gebe, strebe er ein engmaschiges Projektcontrolling an.

Vor diesem Hintergrund werde er noch im Juni den Gremien des Kreistags den Entwurf für einen Nachtragshaushalt zur Beratung vorlegen. Ziel sei eine Verabschiedung durch den Kreistag in seiner Sitzung am 14. Juli.

Als wichtiges Anliegen bezeichnete es Schauder, die Kreisstraßen zu ertüchtigen, instand zu halten und den Sanierungsstau weiter abzubauen. Mit dem Neckar-Odenwald-Kreis möchte er sich beim Land dafür einsetzen, dass der Probebetrieb des Regionalbahntakts auf der Frankenbahn in eine dauerhafte, durch das Land finanzierte Lösung überführt wird.

Im sozialen Bereich wolle er Teilhabe fördern, Mitwirkung zulassen sowie Armut und soziale Benachteiligung verhindern oder zumindest begrenzen.

kay