Neuer Kommandant für die Feuerwehr Wenkheim

Einsatzkräfte: Marcel Rauch übernimmt

Werbach 08.01.2023 - 06:31 Uhr < 1 Min.

Marcel Rauch. Foto: Klaus Reinhart

Die Berichte über die Aktivitäten im Coronazeitalter fielen recht kurz aus, weil vieles nicht stattfinden konnte. Mehrere Übungen gab es. 2020 wurde die Wenkheimer Wehr zu neun Einsätzen gerufen, 2021 zu zehn. Im trockenen Jahr 2022 stieg die Zahl auf 16, da im Sommer zahlreiche Flächenbrände bekämpft werden mussten. Dabei wurde auch länderübergreifend mit der bayerischen Wehr in Böttigheim zusammengearbeitet. Freude herrschte darüber, dass vier junge Männer kürzlich der Wenkheimer Wehr beigetreten sind.

Bürgermeister Ottmar Dürr erklärte, das 2022 in Aussicht gestellte Fahrzeug soll 2023 angeschafft werden. Er kündigte weitere Überlegungen für die Strukturierung der Feuerwehr im Welzbachtal an, da in den kleinen Orten Brunntal und Werbachhausen künftig nicht mehr genügend Feuerwehrleute zur Verfügung stehen.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Abteilungskommandant Marcel Rauch (bisher Uwe Schörk), stellvertretender Kommandant Sebastian Schmidt (bisher Marcel Rauch), Kassenverwalter Uwe Schörk (bisher Dietmar Dürr). Weiterhin wurden gewählt: Schriftführer Marwin Hauke (bisher Peter Laudner), Gerätewart Philipp Behringer, Beisitzer Justin Splettstößer, Peter Laudner, Thomas Schörk, Alexander Schulz und Andre Schulz.

