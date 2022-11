Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Wohngebiete in Wertheim

Wertheim 23.11.2022 - 12:28 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Neubaugebiet in Mondfeld fand mehrheitliche Zustimmung. Birgit Väth und Richard Diehm (beide Grüne) enthielten sich bei der Abstimmung über die Erschließung des Neubaugebiets in Mondfeld ihrer Stimmen.

In Nassig sollen auf der Gemarkung »Welzkübel« insgesamt 24 neue Bauplätze entstehen, im Neubaugebiet »Furt II« in Sachsenhausen sind es auf einer Fläche von etwa 0,75 Hektar zwölf Bauplätze. In beiden Wohngebieten können auf den Grundstücken außer Einfamilienhäusern auch Mehrfamilienhäuser und Doppelhaushälften errichtet werden.

In der Bürgerfragestunde hatte sich Falk Braunschweiger erkundigt, wie die neuen Wohngebiete für Fußgänger und Radfahrer erschlossen werden und ob eine Anbindung an Schulen und Sportstätten ohne Auto möglich sei. Baureferatsleiter Armin Dattler erläuterte, dass Einrichtungen, wie Kindertagesstätten oder Schulen, von den Neubaugebieten gut zu Fuß zu erreichen seien. Auch Bushaltestellen seien in erreichbarer Entfernung. Er ergänzte allerdings auch, dass man auch bereit sein müsse, zu Fuß zu gehen.

gufi