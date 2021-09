Neue Wohnanlage in Kreuzwertheim: Mit Eigenstrom und Wärmepumpe

Richtfest

Kreuzwertheim 08.09.2021 - 11:52 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Richtfest in der Lengfurter Straße in Kreuzwerteheim (von links): Zimmermann Mike Armbrüster, Geschäftsführer Bernd Koch und Vorsitzender Manfred Herwig (von links) in luftiger Höhe.

Traditionell gab es den Richtspruch, vorgetragen in luftiger Höhe von Zimmermann Mike Armbrüster. Müh' und Gefahr seien nicht gescheut worden, das Holzwerk stehe nun in voller Pracht, um den Bewohnern sicheren Schutz zu bieten, hieß es da.

Glück und Wohlergehen

Er wünschte Glück und Wohlergehen, bevor der letzte Schluck Sekt auf das Zimmermannshandwerk getrunken wurde. Dann flogen die Gläser in die Tiefe und zersplitterten. Das Gebäude war somit unter dem Applaus der Gäste geweiht worden.

Bürgermeister Klaus Thoma hob die »attraktive Lage« der Wohnanlage hervor. Die Mietpreise seien in letzter Zeit enorm gestiegen, und die Nachfrage sei deutlich höher als das Angebot. So sei die Anlage mit ihren 16 Wohneinheiten ein »Musterbeispiel für sinnvolle Nachverdichtung in zentraler Lage«.

Kein neuer Bebauungsplan

Die Gebäude bilden ein Ensemble mit bereits bestehenden Häusern der Baugenossenschaft in unmittelbarer Nachbarschaft. Es sei in der Planungsphase gelungen, das Landratsamt zu überzeugen, dass kein neuer Bebauungsplan gemacht werden musste. Für das Engagement des Heimstättenwerks bedankte sich Thoma ausdrücklich und schloss mit den Worten: »Glück auf für eine hoffnungsfrohe Zukunft!«

Bernd Koch, Geschäftsführer des Heimstättenwerks und Vorsitzender, erinnerte an die Gründung der Baugenossenschaft Marktheidenfeld im Jahr 1924, deren Ziel es war, nach dem Krieg im Ort preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. Diese Tätigkeit wurde allmählich auf die umliegenden Orte ausgeweitet. Die Initialzündung für Kreuzwertheim als Standort für das aktuelle Projekt gab der frühere Kreuzwertheimer Bürgermeister und Aufsichtsratsmitglied Horst Fuhrmann. Sein Nachfolger, Bürgermeister und Aufsichtsratsmitglied Klaus Thoma kämpfte in vielen Sitzungen für eine bestmögliche Bebauung des Platzes. Es gebe in Kreuzwertheim nicht nur reiche Bewohner, sondern auch Menschen, die mit weniger Geld auskommen müssten.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 16 Wohneinheiten in zwei Häusern nach KfW-Effizienzhaus 40 plus. Das heißt, wie Koch ausführte, hocheffiziente Bauweise mit Eigenstrom und Wärmepumpe. Koch zeigte sich sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Rathaus und Bauamt. »Das ist nicht alltäglich«, sagte er anerkennend.

Größter Neubau seit 1965

Der Neubau ist der erste der Genossenschaft seit einem viertel Jahrhundert und der größte seit 1965. Nach dem Spatenstich Anfang 2021 und dem aktuellen Richtfest werden die neuen Bewohner Anfang 2022 einziehen können. Die Wohnungsgrößen reichen von 50 bis 100 Quadratmeter. Der Mietpreis pro Quadratmeter werde einstellig sein, versichert der Geschäftsführer. Die Erdgeschosswohnungen sind barrierefrei, alle Wohnungen haben Terrasse oder Balkon und einen Abstellraum. Über 16 Parkplätze werden angelegt. Auf Nachfrage unseres Medienhauses erklärt Bernd Koch, dass sich die allenthalben zitierten Lieferengpässe bei Baumaterial nicht gravierend ausgewirkt hätten.

Beim Dachstuhl habe es zwei Wochen Verzögerung gegeben und eine Verteuerung von 5000 Euro. Bei einem Gesamtvolumen von 2,8 Millionen Euro sei das im Rahmen geblieben, und mit dem Baufortschritt liege man im Zeitplan.

Bisher gebe es schon 21 Bewerbungen für die 16 Wohnungen. An der Baustelle hängt ein Kasten mit Wohnungsgesuchen zum Mitnehmen. Interessierte können sie ausfüllen und beim Heimstättenwerk einreichen.

Kornelia Latzko und Birgit Futschek wohnen schon mehr als zehn Jahre in den Nachbarhäusern der Genossenschaft. Sie sind gespannt auf die neuen Nachbarn und voll des Lobes für das Heimstättenwerk. »Wenn es ein Problem gibt, rufen wir an, und es kommt jemand und kümmert sich«, sagen sie. Die Handwerker seien alle sehr nett und rücksichtsvoll gewesen. Die neuen Häuser störten sie nicht. »Sie dämmen die Geräusche von der Straße und bieten Sonnenschutz.« So kann man's auch sehen.

PETRA FOLGER-SCHWAB