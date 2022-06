Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Verantwortliche für den Jugendraum in Bettingen

Ortschaftsrat: Eigenes Konzept hat überzeugt

Wertheim 26.06.2022 - 12:02 Uhr < 1 Min.

Der Jugendraum in Wertheim-Bettingen hat ein neues Team an Verantwortlichen. In der Ortschaftsratssitzung nahmen die Teammitglieder Leoni Gongoll und Tizia Ulsamer stellvertretend den Jugendraumschlüssel von Ortsvorsteher Ralf Tschöp entgegen. Foto: Birger-Daniel Grein

Ortsvorsteher Ralf Tschöp freute sich in der Sitzung des Ortschaftsrats am Freitagabend in der Mainwiesenhalle, dass man ein neues Team gefunden habe, das die Verantwortung für den Jugendraum übernimmt.

Auch für Jüngere

Die 18- bis 23-Jährigen hätten ein überzeugendes Konzept für die Nutzung vorgelegt. Dieses sieht vor, auch jüngere Jugendliche einzubeziehen. Das Team sei bereits aktiv, und es habe keine Beschwerden über die Jugendraum Nutzer gegeben.

Das neue Jugendraum-Team bilden Leoni Gongoll, Tizia Ulsamer, Leonard Pink und Cedric Esch. Gingoll und Ulsamer unterzeichneten in der Sitzung mit Ortsvorsteher Ralf Tschöp den Nutzungsvertrag und erhielten aus seiner Hand symbolisch den Jugendraumschlüssel.

Im Gespräch mit unserem Medienhaus erklärten sie, man habe bewusst ein Organisationsteam aus Jungen und Mädchen als Verantwortliche zusammengestellt. Wichtig sei, diesem bereits Jugendliche ab 15 Jahren in den Jugendraum einzubeziehen. Dabei sollen diese auch die dort nötigen Aufgaben, wie Müllentsorgung und Reinigung mitübernehmen und so in die Eigenverantwortung für den Raum hineinwachsen.

Die tatsächlichen Öffnungszeiten des Jugendraums stimme man über eine Messenger-Gruppe ab.

Regelmäßig nutzen laut Gongoll und Ulsamer zwischen 20 und 40 Jugendliche sowie junge Erwachsene den Raum. »Wir bauen dort eine große Clique auf«, erklärten sie ihr Ziel.

Der Raum bietet unter anderem eine Couch, Leinwand und Beamer für Filmabende, Musikanlage sowie eine Dartscheibe und eine Theke. Man habe auch schon eine Ü 40-Party im und um den Jugendraum veranstaltet, ergänzten die jungen Frauen.

