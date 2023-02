Neue Straßenmeisterei in Diestelhausen zeigt sich effizient und klimaschonend

Bauprojekt: Zweigeschossige Fahrzeughalle für Groß- und Kleinfahrzeuge mit Werkstatt wird Ende Juni eröffnet

MAIN-TAUBER-KREIS 09.02.2023 - 14:03 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die zweigeschossige Fahrzeughalle in Diestelhausen inklusive eigener Werkstatt bietet Platz für große Einsatzfahrzeuge bis hin zu kleinen Gerätschaften. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Christoph Obel Blick in die neue Salzhalle der Straßenmeisterei. Sie bietet Platz für 1200 Tonnen Salz. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Christoph Obel

340 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen lägen in der Verantwortung dieser Straßenmeisterei im Main-Tauber-Kreis, sie sei der Standort für Personal, Material und Geräte, die für den Straßenbetriebsdienst notwendig sind, so die Mitteilung.

Zu sanierungsbedürftig

Seit 1949 habe die bisherige Straßenmeisterei allen Beschäftigten ein Dach über dem Kopf geboten, doch im Laufe der vergangenen Jahre sei das Gebäude immer sanierungsbedürftiger geworden und habe nicht mehr den aktuellen Anforderungen an einen modernen Betriebsdienst und die Arbeitssicherheit entsprochen.

In Rücksprache mit Bund und Land sei in Distelhausen an der B 290 in unmittelbarer Nachbarschaft zur Autobahnmeisterei ein geeigneter Alternativstandort gefunden worden. Die neue Straßenmeisterei überzeuge durch eine zweigeschossige Fahrzeughalle für Groß- und Kleinfahrzeuge sowie einer Werkstatt. Ein neues Verwaltungsgebäude bietet ausreichend Büroflächen, ebenso wie einen Aufenthaltsraum für die Beschäftigten während der Dienstzeit, Umkleideräume und Sanitärbereiche. Gleichzeitig erfolgte der Bau einer neuen Salzhalle mit einer Kapazität von 1200 Tonnen und einer Sole-Anlage zur sachgerechten Herstellung der erforderlichen Konzentration für den Winterdienst.

Dazu Verkehrsminister Winfried Hermann: »Ein leistungsfähiger Betriebsdienst benötigt effizient geplante Gebäude, die die wertvolle Arbeit der Beschäftigten unterstützen. Die Mitarbeitenden der Straßenmeisterei sorgen zu jeder Tages- und Nachtzeit dafür, dass die Straßen im Main-Tauber-Kreis sicher bleiben - für Autos, Radfahrende und alle Menschen zu Fuß. Die neue Straßenmeisterei erleichtert den Beschäftigten die Arbeit, sie ist ein Ort der Gemeinschaft und als Besonderheit auch noch klimaschonend konzipiert.«

Photovoltaikanlage geplant

Beim Neubau der Straßenmeisterei sei ein besonderer Schwerpunkt auf die Klimafreundlichkeit der Anlage gelegt worden. So wird das Regenwasser in einer Zisterne aufgefangen und für die Sole-Erzeugung und die WC-Spülung verwendet. Das Außengebäude überzeuge durch eine nachhaltige Holzfassadenverkleidung und das begrünte Dach trage zum natürlichen Schutz vor Hitze und Kälte bei. So ließen sich Kosten für Klimaanlagen oder die Heizung einsparen. Eine Photovoltaikanlage soll ebenfalls noch folgen.

Der Bund investiert rund 11 Millionen Euro in den Neubau der Straßenmeisterei. Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg setzte das Projekt gemeinsam mit dem staatlichen Hochbauamt Schwäbisch Hall um. Mit dem neuen Standort sei die Straßenmeisterei künftig bestmöglich an das Straßennetz über die Bundesstraße 290 angeschlossen.

Landrat Christoph Schauder betonte: »Die Straßen sind die Lebensadern unseres Landkreises. Die Mitarbeitenden der Straßenmeistereien leisten einen sehr wichtigen Beitrag, dass die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in einem guten Zustand bleiben und zu jeder Jahreszeit sicher befahren werden können.« Eine Sanierung des alten Gehöfts sei wirtschaftlich nicht mehr möglich gewesen.

Tag der offenen Tür

Am 25. Juni plant der Main-Tauber-Kreis einen Tag der offenen Tür, an dem auch die symbolische Schlüsselübergabe durch die Vertreter von Bund und Land vorgenommen werden soll. Für die Bürger besteht an diesem Tag ebenfalls die Gelegenheit, die neue Straßenmeisterei Tauberbischofsheim kennenzulernen und sich über die Arbeit vor Ort zu informieren, heißt es.

el