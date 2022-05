Neue Sporthalle Mitte 2025 fertig?

Gymnasium: Planungen für Dreifachturnhalle in Wertheim schreiten voran - Baubeginn Mitte 2023 geplant

Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) wird eine Dreifachturnhalle für den Schul- und Vereinssport entstehen. Das hat der Gemeinderat Wertheim bereits am 22. Juli 2019 beschlossen und ein Raumprogramm für die Planung festgelegt. Der Bauausschuss hat nun am Montag einstimmig die Vergabe der Planungsleistungen an vier Architektur- und Ingenieurbüros in einem Gesamtwert von rund 950.000 Euro empfohlen. Der Gemeinderat muss diesem Empfehlungsbeschluss am 9. Mai noch zustimmen.

9,4 Millionen Euro Kosten

Die Kosten für die vom Gemeinderat damals gegen die Stimmen der Grünen befürwortete Variante schätzte die Bauverwaltung Mitte Juli 2019 auf insgesamt etwa 7,85 Millionen Euro. Diese geschätzten Baukosten dürften angesichts von massiven Preissteigerungen in der Baubranche in den vergangenen drei Jahren allerdings Geschichte sein. Für den Neubau der Dreifachsporthalle sind im städtischen Haushalt deshalb derzeit insgesamt 9,4 Millionen Euro veranschlagt.

Zwei Anträge auf staatliche Förderung des Vorhabens wurden bereits im Sommer 2020 mit einem Fördervolumen von rund 1,5 Millionen Euro positiv beschieden. Aus dem Bundesprogramm »Sanierung Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen« erhofft sich die Stadt Wertheim noch einmal Fördergelder von bis zu 2,68 Millionen Euro. Hier werde der Antrag auf Förderung derzeit bearbeitet, hieß es im Bauausschuss. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez machte am Montagabend allerdings auch deutlich, dass es bereits eine Zusage vom Bund über die Förderung des Sporthallenneubaus in dieser Höhe gebe.

Unter der Voraussetzung, dass die Fachplanungen im Juli dieses Jahres beginnen können, rechnet die Bauverwaltung mit einem Baubeginn für das Projekt etwa im Mai kommenden Jahres. Eine Fertigstellung der Dreifachsporthalle könnte dann im Juli 2025 erfolgen, lauten die Schätzungen der Bauverwaltung.

Planungsleistungen vergeben

Vergeben wurden am Montag Planungsleistungen mit einem Volumen von rund 950.000 Euro, und zwar an insgesamt vier Planungsbüros. Die Bietergemeinschaft Rüger und Tröger Architekten Part GmbH aus Tauberbischofsheim hat den Zuschlag für die Architekturleistungen zusammen mit dem Büro Immobilien Management Main-Wertheim GmbH aus Wertheim für die Honorarsumme von rund 470.500 Euro erhalten. Die Tragwerksplanung über das Büro IGS Ingenieure GmbH & Co. KG aus Weimar für rund 116.200 Euro. Die Fachplanung für die Elektrotechnik der Halle wurde an das Büro IB Metzger Beratende Ingenieure in Weikersheim vergeben für ein Honorar von rund 154.700 Euro. Schließlich wird das Büro Zinßer-Ingenieure aus Marktheidenfeld für rund 207.000 Euro die Fachplanung für Heizung, Lüftung und Sanitär in der neuen Halle übernehmen.

Die neue Dreifachturnhalle ist Teil eines Gesamtkonzeptes, das auf dem ehemaligen Areal des Wertheimer Krankenhauses neben dem Bau der neuen Halle auch die Errichtung der neuen Wertheimer Grundschule mit Mensa vorsieht. Zusammen mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium würde so ein Schulcampus entstehen. Die bislang noch am Standort beheimatete Kleinschwimmhalle soll nach Bestenheid umziehen und am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) neu gebaut werden.

Hintegrund: Neue Dreifachturnhalle Die bereits aus dem Jahr 1963 stammende Schwimm- und Turnhalle am Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) entspricht schon lange nicht mehr den Ansprüchen der Schule an einen modernen Schulsport. Auf dem ehemaligen Gelände des Wertheimer Krankenhauses, das seit dem Umzug der Rotkreuzklinik auf den Reinhardshof noch immer brach liegt, soll deshalb eine moderne Dreifachturnhalle entstehen. Eine Kleinschwimmhalle, wie es sie jetzt am Standort des Gymnasiums gibt, ist in dem neuen Gebäude allerdings nicht vorgesehen. Die bislang im Untergeschoss des Gebäudes am Gymnasium befindliche Schwimmhalle, die auch intensiv von Vereinen für Schwimmkurse und im Winter durch die Öffentlichkeit genutzt wird, soll einen neuen Standort am Schulzentrum in Bestenheid finden. Die vom Gemeinderat bereits im Jahr 2019 verabschiedete Raumplanung sieht eine insgesamt rund 1500 Quadratmeter große Halle vor. Die drei Felder werden dabei eine Fläche von 1215 Quadratmeter beanspruchen. Eine ausfahrbare Tribüne für etwa 200 Zuschauer ergänzt das Konzept. Zusätzlich soll ein 144 Quadratmeter großer Gymnastikraum in dem Gebäude entstehen, hatte der Gemeinderat beschlossen. gufi