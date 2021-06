"Neue Soziale Mitte" Wertheim-Wartberg soll Herbst 2022 fertig sein

Bauarbeiten: Projekt laut Stadt im Kostenrahmen und Zeitplan

Wertheim 16.06.2021

Das Projekt "Neue Soziale Mitte" auf dem Wartberg soll im September kommenden Jahres fertiggestellt sein. Foto: Gunter Fritsch

In allen drei Gebäuden hat bereits der Innenausbau begonnen. Das durch seine Architektur im Innenraum besonders dunkle Kirchenzentrum erhält neben großzügigen Fensterfronten auch innen einen helleren Anstrich, um so mehr Licht in das Gebäude zu bekommen. Das Kirchenzentrum wird in Zukunft einen multifunktionalen Charakter haben und damit das eigentliche Zentrum der Neuen Sozialen Mitte auf dem Wartberg bilden. Hier werden neben den beiden Kirchen auch der Ganztagesbereich der Schule, die benachbarte Kindertagesstätte und das Familienzentrum Räume haben.

In der Mensa für den Ganztageszweig der zweizügigen Otfried-Preußler-Schule werden keine eigenen Gerichte zubereitet. Die Mahlzeiten werden von der Kantine der Comenius-Realschule angeliefert, in der Mensa vor Ort erwärmt und anschließend an die Schüler ausgegeben. Die Mensa sei für die Ausgabe von bis zu 180 Essen ausgelegt, sagte Melzer zu den Kapazitäten. Auf dem Mensa-Gebäude sollen Fotovoltaikflächen installiert werden, die den Energieverbrauch des Gebäudes decken sollen. Auf dem Dach der Schule sei eine Installation von Fotovoltaikmodulen allerdings statisch nicht möglich, erklärte der Baufachmann. Ob Fotovoltaik auf dem Dach des ehemaligen Kirchenzentrums installiert werden könne, sei statisch noch nicht endgültig geklärt.