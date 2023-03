Neue Seelsorgeeinheiten 2026 in der Main-Tauber-Region geplant

Videokonferenz: Anstehende und laufende Prozesse der Kirchenentwicklung 2030 erörtert und diskutiert

MAIN-TAUBER-KREIS 10.03.2023

In einer Videokonferenz am Donnerstagabend diskutiert Rainer Gehrig, Leiter der Diözesanstelle Odenwald-Tauber, mit kirchlich Engagierten über die Kirchenentwicklung der katholische Kirche 2030 auch in der Region. Foto: Birger-Daniel Grein

Das Ziel ist laut Gehrig zu informieren, ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Die Teilnehmer am Donnerstag waren allesamt in verschiedenen kirchlichen Bereichen beruflich und ehrenamtlich aktiv. Sie engagierten sich unter anderem in den Gottesdiensten, den Gemeindeteams, Pfarrgemeinde- und Stiftungsräten sowie als Kindergartenleitung und Mitarbeitervertretung.

Nicht nur Optimismus

In der Vorstellungsrunde machten sie deutlich, was ihnen beim Entwicklungsprozess wichtig ist. Dabei sahen nicht alle die angedachten Entwicklungen optimistisch. Wichtig war den Teilnehmern, dass die Interessen und Bedürfnisse von kirchlichen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen beachtet werden. Zudem wurde betont, Kirche könne nur im Leben vor Ort erfahrbar sein. Gehrig stellte die Struktur der Entscheidungsebenen sowie die geplanten Entwicklungen vor. Aus den bisherigen Seelsorgeeinheiten sollen im Bereich Odenwald-Tauber zum 1. Januar 2026 vier neue große Pfarreien entstehen. Beispielsweise sollen die Seelsorgeeinheiten Wertheim, Freudenberg, Külsheim, Tauberbischofsheim, Königheim und Großrinderfeld eine neue Pfarrei bilden. Deren Pfarreiname ist noch offen.

Auf Nachfrage erklärte er, der Bischof entscheide über die Besetzung der leitenden Pfarrer für die neuen großen Pfarreien. Pfarrgemeinderäte und Stiftungsräte würden aber beratend angehört, dies sei neu.

Aus den Reihen der Teilnehmer wurde verdeutlicht, dass es bei der Festlegung des Standorts der zentralen Pfarreikirche für die neuen Gemeinden sowie des neuen Pfarreinamens zu Reibereien zwischen der bisherigen örtlichen Kirchengemeinde kommen werde.

Kirchenrechtliche Vorgaben

Gehrig erklärte, der Pfarreiname ergebe sich aus kirchenrechtlichen Vorgaben. Namensgebend wird die zentrale Pfarreikirche der neuen Gemeinde sein. »Das religiöse Leben wird aber durch andere Dinge als den Namen geprägt, beispielsweise die Tradition«, ergänzte er. Die Namen der örtlichen Kirchen werden erhalten bleiben, nur der Name der Pfarrei werde sich ändern. Auch Gottesdienste werden weiterhin in mehreren Kirchen der Pfarrei stattfinden, nicht nur in der Pfarreikirche. Wie man die Gottesdienste neu verteile und welche räumlichen Schwerpunkte man für bestimmte Bereiche, zum Beispiel Jugendgottesdienste, setze, müsse noch in den Gremien erarbeitet werden.

Wichtig: Pfarrbüro

Von Seiten der Ehrenamtlichen wurde die Bedeutung der Pfarrbüros vor Ort betont. Ein zentrales Büro reiche nicht aus. Die Büros dürften nicht zu weit weg sein, da man diese zur Unterstützung brauche. Als Beispiel wurden Kopien oder die Bereitstellung von Materialien für die ehrenamtliche Arbeit genannt. Gehrig antwortete, es müsse gemeinsam mit Gremien und Ehrenamtlichen überlegt werden, was man vor Ort benötige, um gut arbeiten zu können. Im Prozess müsse man auch schauen, wie man die Arbeitsbedingungen der Ehrenamtlichen noch verbessern könne.

Er ermutigte die Engagierten, bereits jetzt mit den regionalen Projektleitungen des Entwicklungsprozesses und den Räten Kontakt aufzunehmen und ihre Anliegen vorzubringen.

IInformationen zur Kirchenentwicklung im Bistum Freiburg unter https://www.kirchenentwicklung2030.de

BIRGER-DANIEL GREIN