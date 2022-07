Ak­tivs­port­ar­ten wie Wan­dern wa­ren in der Re­gi­on um Wert­heim schon im­mer be­liebt. Mit der Pan­de­mie und den ver­stärk­ten Ur­lau­ben in Deut­sch­land wuchs der Wan­der­t­rend wei­ter an. »Er blieb, und das wird sich so sch­nell nicht än­dern«, ist Chris­tia­ne Förs­ter, Ge­schäfts­füh­re­rin der Tou­ris­mus-Re­gi­on Wert­heim, bei ei­nem Pres­se­ge­spräch am Di­ens­tag an der Mo­to­cross­st­re­cke über­zeugt.