Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Satzung für die Feuerwehr in Freudenberg

Geänderte Kostenersatzregelung

Freudenberg 20.07.2022 - 11:45 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Satzung orientiert sich größtenteils an der Mustersatzung des Landes Baden-Württemberg. Die Satzungen hatte man intensiv mit der Feuerwehrführung abgestimmt.

Die Kostenersatzsatzung regelt Aufgaben der Feuerwehr und die Kostenersatzpflicht. Die Mehrheit der Feuerwehreinsätze zieht keine Kostenforderung nach sich. Die Arten kostenpflichtiger Einsätze sind in der Satzung genau festgelegt und eng begrenzt. Dazu gehören vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden, Schäden durch Betrieb von Kraftfahrzeugen, Anhängerfahrzeugen, Scheinen- Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen, vorsätzliche Fehlalarme, Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen und automatischen Notrufsystem von Fahrzeugen, Überlandhilfe für andere Gemeinden (Kostenträger ist bei Überlandhilfe die anfordernde Gemeinde).

Der Kostenersatz für das Personal wird gemäß den Sätzen der Feuerwehrentschädigungssatzung berechnet. Für die Fahrzeuge fallen unterschiedliche Sätze an. So kostet beispielsweise die Einsatzstunde des Löschgruppenfahrzeugs LF 10 insgesamt 120 Euro und eines Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeugs 184 Euro. Die Kostenersatzsatzung tritt nach Verkündigung in Kraft.

Ab Januar 2023 wirksam

Die neue Feuerwehrentschädigungssatzung wird zum 1. Januar 2023 in Kraft treten. Sie ersetzt die alte Satzung von 2013. Der Entschädigungssatz für Einsätze und Brandsicherheitswachdienst wurde auf 12 Euro pro voller Stunde festgesetzt (vorher 9 Euro für Einsätze und 6 Euro für Wachdienste). Weiterhin regelt die Satzung die jährliche Pauschalentschädigung für Führungspersonal wie Kommandant und Stellvertreter in der Stadt und den Abteilungen sowie der Jugendwarte und des Gerätewartes.

Bürgermeister Roger Henning betonte: »Die neue Satzung ist eine deutliche Wertschätzung gegenüber den Feuerwehrleuten.« Obwohl die Kosten für die Stadt um etwa 10.000 Euro auf dann 16.000 Euro steigen werden, sehe man die Investition positiv. »Die Bürgerinnen und Bürger schätzen ihre Arbeit sehr«, sagte Henning zu den zahlreichen Feuerwehrleutenunter den Zuhörern.

»Führend im Kreis«

»Wir sind damit führend im Main-Tauber-Kreis«, erklärte er weiter. Die Stadt investiere viel Geld in die Struktur der Ehrenamtlichen. »Die Feuerwehr ist ein Ehrenamt und sollte es auch bleiben«.

Nicht alle von der Feuerwehr und vom Gemeinderat gewünschten Umsetzungen seien rechtlich möglich gewesen, bedauerte er.

Mit Blick auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses informierte Henning, dass man mit dem Bau noch einigermaßen im Zeitplan sei. Es komme aber wahrscheinlich zu Kostensteigerungen, da viele Materialien derzeit einfach teurer seien als bei der Ausschreibung. Man stehe aber noch in Verhandlungen mit den ausführenden Firmen.

bdg