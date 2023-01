Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Regelung fürs Parken an einigen Kreuzwertheimer Straßen

Bau- und Umweltausschuss: Ziel ist die Verbesserung von Verkehrsfluss und Verkehrssicherheit - Bis zum Frühjahr striktes Halteverbot

Kreuzwertheim 25.01.2023 - 14:22 Uhr 2 Min.

Bei einem Vor-Ort-Termin legte der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats Kreuzwertheim neue Parkregeln für den Bereich beim neuen Mietshaus des Heimstättenwerks fest. Foto: Birger-Daniel Grein

Wie Bürgermeister Klaus Thoma erklärte, sind durch sinnvolle Nachverdichtung im Innenbereich wie in der Lengfurter Straße und der Brückengasse zusätzliche Wohnungen entstanden. Mit diesen sei auch ein erhöhtes Fahrzeugaufkommen und zusätzliche im öffentlichen Straßenraum parkende Fahrzeuge verbunden. Vor Ort begutachtete man die Situation in der Lengfurter Straße im Kreuzungsbereich zu »In den Rennäckern« im Bereich des neuen Baus des Heimstättenwerks. Durch die direkt hintereinander parkenden Autos am Straßenrand auf Seite der Häuser fehlt Fahrzeugen, die von den Einkaufsmärkten kommend Richtung Ortsmitte fahren, die Möglichkeit, einzuscheren, um dem Gegenverkehr Platz zu machen. Zudem sei der entgegenkommende Verkehr durch die parkenden Fahrzeuge schlecht einsehbar.

Die Parkplätze für die Bewohner auf dem Grundstück sind noch nicht fertiggestellt. Thoma verwies darauf, dass auch nach deren Fertigstellung weiterhin Besucher an der Straße vorm Haus parken werden. Es gebe zwei mögliche Lösungen, das Einzeichnen von Parkmarkierungen oder das Aufstellen eines Parkverbots im Bereich. Einstimmig beschloss der Ausschuss, ab der Ecke des Hauses 13a in Richtung Ortsmitte drei Auto-Parkplätze einzeichnen zu lassen. Bei Haus Nummer 15 sollen zwei weitere Flächen eingezeichnet werden.

Nur in bestimmten Flächen

Zudem erfolgt die Aufstellung des Schilds »Parken nur in gekennzeichneten Flächen erlaubt.« Der Vorschlag von Gerd Flick, einen zusätzlichen Kurzzeitparkplatz zum Be- und Entladen beim Haus 13 zu schaffen, fand in der Diskussion keine Mehrheit und wurde verworfen.

Das Anbringen der Markierungen kann erst bei wärmeren Temperaturen im Frühjahr erfolgen. Bis dahin wird ein Halteverbot die Regelung im Bereich übernehmen. Zudem soll das Heimstättenwerk zeitnah ermahnt werden, die Parkplätze auf dem Gelände seines Wohnhauses fertigzustellen. Weiter wurde vereinbart, das Gespräch mit dem Eigentümer des »In den Rennäckern« abgestellten Anhängers zu suchen, mit dem Ziel, dass dieser nicht mehr dort abgestellt wird. Die Überlegung »In den Rennäckern« wieder eine Einbahnstraßenregelung von der Lengfurter Straße kommend zu schaffen, soll geprüft werden. Eine bestehende Einbahnregelung in der Straße wurde vor einiger Zeit aufgehoben.

Im Sitzungssaal beschäftigten sich die Räte auch mit der Parksituation am Kreuzungsbereich der Brückengasse und der Straße »Am Schloss«. Beim Ausfahren käme es hier zu brenzligen Verkehrssituationen, so Thoma. Einstimmig beschloss der Ausschuss, vom Fahrgassenweg bis nach der Kreuzung zur Straße »Am Schloss« ein absolutes Halteverbot einzurichten.

Noch einmal um Wege ging es bei den Anfragen der Räte. So wurde angeregt, die Straßenbeleuchtung morgens bereits um 7 Uhr statt erst um 8.30 Uhr abzuschalten. Um 7 Uhr sei es bereits hell genug und man spare Energie. Weiter wurde berichtet, dass im Schleusenweg die Wurzeln der Pappeln nach oben drückten. Der Weg wurde erst frisch gemacht. Es besteht wegen der Wurzeln Handlungsbedarf.

