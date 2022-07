Neue Pfarrer in Külsheim und Freudenberg

Erzdiözese: Nachfolge für Pfarrer Baumann

MAIN-TAUBER-KREIS 10.07.2022 - 19:49 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Freude darüber war groß, denn aufgrund der engen Personalsituation bei katholischen Pfarrern hatte man nicht damit gerechnet. Mit ihm kommen drei weitere Priester der Klostergemeinschaft der Missionare der Heiligen Familie ins Dekanat Tauberbischofsheim.

Mit der Region vertraut

Ab 1. Oktober wird Pater Artur Schreiber Leiter der Seelsorgeeinheit Freudenberg. Er kennt die Region, denn er war bis 2009 Pfarrer von Reicholzheim und Dörlesberg. Danach wechselte er nach Bisingen. Seit September 2012 ist er Leiter der Seelsorgeeinheit Bisingen-Grosselfingen.

Geboren wurde Schreiber 1969. Er wuchs in Klein Elguth in Oberschlesien auf. Später lebte er mit seiner Familie in Radau bei Oppeln in Polen. Nach seinem Abitur trat er ins Kloster der Missionare der Heiligen Familie in Bablin bei Posen ein. Dort absolvierte er sein Noviziat. Studiert hatte er in Kazimierz Biskupi. Seine Priesterweihe erhielt er am 17. Juni 1995. Seine erste Vikarstelle war die Pfarrgemeinde Flatow. Nach zwei Jahren wechselte er in die Pfarrgemeinde Zernitz (Kreis Tost-Gleiwitz, in Oberschlesien). Seit 1999 ist er in der Diözese Freiburg. Seine erste Stelle in Deutschland war in Bisingen.

Niederlassung aufgegeben

Baumann erklärte, Schreiber werde in Bisingen von zwei weiteren Patres unterstützt. Es sei schon länger der Wunsch des Ordens gewesen, diese Niederlassung aufzugeben und die Patres in der Nähe von Bronnbach einzusetzen. Nachdem die Pfarrstelle in Boxberg und nun auch in Freudenberg vakant geworden seien, habe sich der Orden zur Versetzung entschlossen. »Wir haben allen Grund über diese Entscheidung froh und dankbar zu sein.« Viele würden Pater Artur kennen und er kenne auch die Gegend und einige der Freudenberger. »Das sind doch gute Voraussetzungen für ein gutes Miteinander.«

Schreiber soll im Freudenberger Pfarrhaus wohnen. Bei dessen Besichtigung vergangene Woche habe er gesagt, dass er sich sehr auf die neue Stelle freue, zumal er die Gegend und Menschen hier kenne. Traurig stimme ihn, seine bisherige Gemeinde ohne Pfarrer zurückzulassen. Er hoffe umso mehr, dass auch für dort bald eine Lösung gefunden wird, berichtete Baumann vom Gespräch.

Schwerpunkt in Bronnbach

Wie die Erzdiözese Freiburg mitteilt, nehmen ab dem 1. Dezember außerdem Pater Bernard Goworek als Pfarradministrator in der Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn, Pater Erwin Wieczorek als Kooperator in der Seelsorgeeinheit Külsheim-Bronnbach mit Schwerpunkt im Kloster Bronnbach und Pater Mateusz Jaszczyk als Vikar in der Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn ihren Dienst auf.

Pater Erwin Wieczorek wurde 1961 in Rudziniec/Polen geboren. 1988 folgte seine Weihe zum Priester. Anschließend war er von 1993-1994 und erneut seit 2012 im Dienst der Erzdiözese Freiburg. Seither ist er als Vikar und Kooperator in Bisingen tätig. Mit seiner Tätigkeit als Kooperator in der Seelsorgeeinheit Külsheim-Bronnbach mit Schwerpunkt im Kloster Bronnbach wird er zusammen mit den anderen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern für die Seelsorge von rund 4800 Katholiken in sechs Gemeinden mitverantwortlich sein.

bdg/ls