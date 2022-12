Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Pädagogin für die Wertheimer Übergangsgruppe

Unterstützung: Kristina Arnold-Goeldner folgt auf Franziska Schindler - Erfahrene Heilpädagogin

Wertheim 26.12.2022 - 16:07 Uhr < 1 Min.

Die Pädagogen der Übergangsgruppe Wertheim Uwe Meyerholz (GMS Wertheim), Thomas Anemüller (Edward-Uihlein-Schule) und die 'Neue': Kristina Arnold-Goeldner von der Kinder- und Jugendhilfe des Diakonischen Werks.

Die erfahrene Heilpädagogin hat im November zudem ein Zertifikat ihres Berufsverbandes in heilpädagogischer Traumaarbeit erworben. Dieses Wissen fließt nun laut Mitteilung zusätzlich in ihre Arbeit ein. »Ich freue mich, mit Thomas Anemüller von der der Edward-Uihlein-Schule und Uwe Meyerholz von der Gemeinschaftsschule die Schüler, die in die Übergangsgruppe kommen, ein Stück ihres Weges zu begleiten. Unser Ziel ist es, mit ihnen zu entdecken, dass Lernen Spaß machen kann«, wird die Jugendhilfeexpertin zitiert.

Arnold-Goeldner wünscht sich, dass die Übergangsgruppe den Schülern hilft ihre Stärken und Ressourcen zu erkennen. Neben dem individualisierten Aufarbeiten von Wissens- und Verständnislücken komme auch der Spaß nicht zu kurz, so die Diakonie. Des Weiteren stehe das Erlernen von sozialen Basiskompetenzen auf dem 'Stundenplan' der Übergangsgruppe. Hierbei bringt Arnold-Goeldner auch Gesellschaftsspiele zum Einsatz. Ein simples Kartenspiel wie UNO fördere beim Spielen die Ausdauer, die Konzentrationsfähigkeit, das logische Denken, aber auch die Frustrationstoleranz, weiß Arnold-Goeldner. Beim Billard schulen die Schüler ihre Auge-Hand-Koordination, aber auch die Kraftdosierung und zusätzlich ihr mathematisches Grundwissen.

Gemeinsam mit ihren Kollegen möchte sie »die Schüler da abholen, wo sie stehen. Das bedeutet, vorhandene Ängste und Nöte zu erkennen und verstehen und gemeinsam nach Wegen zu suchen, die den Jugendlichen helfen, sich zu entwickeln und positive Erfahrungen zu sammeln. Die Übergangsgruppe fängt laut Mitteilung der Diakonie Kinder und Jugendliche mit Schulvermeidungstendenzen auf. Sie ist ein sonder- und sozialpädagogi-sches Angebot für Schüler aller in Wertheim vertretenen Schularten ab der 5. Klasse.

Lena Schwaiger