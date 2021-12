Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Musiklehrerin bietet Babybauch-Musik an

Wertheimer Musikschule: Isabel Bahmann kümmert sich dort vor allem um die Elementare Musikpädagogik

Wertheim 05.12.2021

Wartet mit Xylofon und Schellenkranz noch auf Teilnehmerinnen am neuen Kurs namens "Babybauch-Musik": Isabel Bahmann.

"Wir wollen Frau Bahmann möglichst vielfältig einbinden", sagt Blido. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der EMP. Ganz neu in dem Bereich ist der Kurs "Babybauch-Musik". Isabel Bahmann hat in Eichstätt bei Ingolstadt Angewandte Musikwissenschaft/Musikpädagogik studiert. Die 25-Jährige stammt aus Heidenheim und lebt in Würzburg. "Ich stamme aus einer sehr musikalischen Familie", erzählt sie.

Unterricht in Keyboard, Gitarre und Gesang habe sie gehabt. Bei Chor-, Band- und Musicalprojekten habe sie mitgewirkt und zeitweise mit der Ausbildung zur Musicaldarstellerin geliebäugelt, so Bahmann. Ihr Hauptinstrument sei ihre gut ausgebildete Stimme. "Das kann man trainieren, denn letztlich geht es da auch, wie im Sport, um Muskeln", erklärt die 25-Jährige.

Während des Studiums sei es sehr viel um die Praxis gegangen. Da habe sie mit den Kommilitonen und mit anderen Teilnehmern aller Altersgruppen gearbeitet. Herauskristallisiert hat sich schließlich der Bereich der Elementaren Musikpädagogik.

Isabel Bahmann bietet vielfältige externe Angebote in Kooperation mit Kindergärten und Schulen. An der Wertheimer Musikschule gibt sie neben den bereits bekannten Kursen Musikwiege, Kindermusikgarten, Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung für Kinder von vier Monaten aufwärts ganz neu auch den Kurs "Babybauch-Musik" für Schwangere.

"Ich will Kinder mit Musik umgeben", betont die Fachfrau mehrmals während des Gesprächs mit unserem Medienhaus. Das funktioniere auch schon ab dem vierten Schwangerschaftsmonat. Das Gehör sei bereits ausgebildet, Gesang und Musik würden auf das Baby entspannend und stimulierend zugleich wirken.

Die Schwangere trainiere beim Singen die Atmung, was auch bei der Geburt von Vorteil sei. Die Stimme der Mutter signalisiert Geborgenheit und es sei wissenschaftlich bewiesen, dass Kinder sich nach der Geburt an Lieder erinnern. Die könne man später dann auch zur Beruhigung einsetzen, sagt die Musiklehrerin.

Zum Kurs bringen die Teilnehmerinnen Decke und Kissen mit. Nach Rücksprache auch einen Partner oder eine Partnerin. Außer der Stimme kommen Orff- und Rhythmus-Instrumente zum Einsatz. Es gibt Entspannungsübungen, Meditation, Traumreisen, Fingerspiele und Streicheln auf dem Babybauch mit Hintergrundmusik. Kinderlieder und Lieblingslieder werden gesungen und rhythmisch begleitet. So wird das Ziel erreicht, dass sich Isabel Bahmann gesteckt hat: Kinder mit Musik umgeben - und zwar von Anfang an.

Der Kurs findet mittwochs von 17 bis 17.45 Uhr im Kulturhaus statt. Der Einstieg in den einjährigen Kurs ist jederzeit möglich. Die Anmeldung erfolgt über das Sekretariat der Musikschule. Der Kurs endet mit der Entbindung.

Nähere Informationen gibt es telefonisch unter 09342 301-514, per Mail an isabelbahmann@outlook.de und auf der Internetseite der Musikschule unter https://www.musikschule-wertheim.de.

Petra Folger-Schwab