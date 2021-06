Neue Grundschule und Dreifachhalle an einem Standort

Stadtplanung: Auch Wertheimer Gemeinderat votiert für Umzug auf ehemaliges Krankenhausgelände

Auf dem ehemaligen Gelände des Wertheimer Krankenhauses soll neben der neuen Dreifachturnhalle für das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium auch die neue Grundschule Wertheim entstehen, hat der Gemeinderat am Montag mehrheitlich beschlossen. Foto: Gunter Fritsch

Dem Beschluss war eine ausgiebige und teilweise lebhafte Diskussion in den Ausschüssen und jetzt auch wieder im Gemeinderat vorausgegangen. Zu entscheiden hatten die Gemeinderäte zwischen zwei Standorten für den Neubau der Grundschule, deren Bausubstanz in einem so schlechten Zustand ist, dass an eine Sanierung nicht zu denken ist, wie ein Gutachten aus dem Jahr 2015 belegt.

Der Neubau kommt jetzt auf das ehemalige Areal des Wertheimer Krankenhauses, das ursprünglich nach einem städtebaulichen Wettbewerb ausschließlich für eine gemischte Wohnbebauung vorgesehen war. Der alte Grundschulstandort an der Alten Vockenroter Steige wird für schulische Nutzungen komplett aufgegeben, auch die Aula Alte Steige als Veranstaltungsort wird es hier in Zukunft nicht mehr geben.

Für den heutigen Schulstandort Alte Steige, an dem sich außer der Grundschule derzeit auch noch die Gemeinschaftsschule befindet, soll ein städtebaulicher Wettbewerb ausgeschrieben werden, beschloss der Gemeinderat ebenfalls. Dafür soll Geld in den Haushalt 2023 eingestellt werden. Ziel ist es, auf dem Gelände ein »qualitativ hochwertiges und nachhaltiges Wohnquartier« zu schaffen, so der Gemeinderatsbeschluss.

Für die Entwicklung der Fläche des ehemaligen Krankenhausgeländes soll in den kommenden zwei Jahren Planungsrecht geschaffen werden. Der Standort der neuen Dreifachturnhalle am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium steht bereits fest, für die Grundschule mit Mensa, die in unmittelbarer Nachbarschaft zur Dreifachhalle entstehen soll, und die Wohnbebauung auf dem Grundstück soll jetzt die Bauleitplanung eingeleitet werden.

Die Kosten für die Planung sollen in den Haushalt 2023 eingestellt werden. Das Gesamtprojekt bezifferte die Verwaltung auf grob geschätzte 18,5 Millionen Euro. 2027 soll das Grundschulgebäude bezugsfertig sein. Darin enthalten sind allerdings noch nicht die Kosten für die Sanierung und Erweiterung der ehemaligen Grundschule Reinhardshof, in die die Gemeinschaftsschule frühestens 2027 umziehen kann.

Ebenfalls noch nicht klar ist, wie teuer ein Ersatzneubau für die Aula Alte Steige sein wird, die heute vor allem durch Vereine und kulturelle Veranstaltungen belegt ist. Der Gemeinderat votierte auf Antrag von SPD und CDU grundsätzlich dafür, dass für das Veranstaltungsgebäude ein Ersatz geschaffen wird, ohne sich bereits über mögliche Standorte oder Kosten Gedanken gemacht zu haben.

Besonders die hohen finanziellen Belastungen für den städtischen Haushalt in den kommenden Jahren waren es aber auch, die einigen Gemeinderäten starke Bauchschmerzen bei der Abstimmung verursachten. CDU-Fraktionschef Axel Wältz votierte trotzdem dafür, in den kommenden Jahren »einen Großteil der verfügbaren Mittel in die Bildung« zu investieren. Nach Fertigstellung des Projekts »Soziale Mitte« auf dem Wartberg und dem Neubau der Sporthalle am Gymnasium müsse die Grundschule deshalb das nächste Großprojekt auf der Agenda der Stadt sein.

Manfred Busch (Freie Bürger) warnte angesichts zahlreicher Großprojekte davor, den Haushalt der Stadt Wertheim finanziell zu überfordern. Er fragte sich, woher die Gelder kommen sollen, mit denen all die Projekte in Zukunft bezahlt werden sollen und enthielt sich bei der Abstimmung schließlich seiner Stimme. Auch für Patrick Schönig (SPD) lege die Stadt bei der Planung von Großprojekten »ein ganz schönes Tempo vor«, zumal noch weitere Bauten anstünden, wie der Bau eines neuen Hallenbades.

Trotzdem votierte Schönig im Unterschied zu seinem Fraktionskollegen Ingo Ortel, für das Projekt, weil ihn vor allem das pädagogische Konzept des neuen Grundschulgebäudes überzeugte. Die neue Grundschule brauche am neuen Standort allerdings auch ausreichend Freiflächen, wie sie diese am alten Standort habe, äußerte sich Schulleiter Lothar Fink. Schließlich brauche es ein schlüssiges Verkehrskonzept für das gesamte Areal.