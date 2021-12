Neue Geräte für Rauenberger Spielplatz

Gemeinderat: Freudenberger Gremium beschließt Umgestaltung des Spielplatzes Guggenberg einstimmig

Freudenberg 07.12.2021

Der Spielplatz in Rauenberg soll viele neue Spielgeräte erhalten und zu einem Freizeitplatz für alle Generationen werden.

Der Beschluss zur Neugestaltung des Spielplatzes Guggenberg im Dorf und die dazu nötige Auftragsvergabe für Spielgeräte beschloss der Freudenberger Gemeinderat einstimmig.

Irina Friesen, Leiterin Fachbereich II, stellte in der Sitzung am Montagabend in der Baracke an der Lindtalschule das Gestaltungskonzept vor. Dieses haben der Rauenberger Ortschaftsrat und die Jugend des Dorfs entwickelt.

»Wegen des großen Platzes und des anliegenden Bolzplatzes kann etwas Schönes entstehen«, ist Friesen überzeugt. Der Spielplatz werde rege genutzt. Bei der letzten Spielplatzprüfung seien einige Geräte beanstandet worden. Man entschied, die Geräte, die noch in Ordnung sind, zu erhalten, defekte zu ersetzen und zusätzliche Spielmöglichkeiten aufzustellen. Ein Spielplatzplaner hatte einen entsprechenden Entwurf erarbeitet. Wichtig ist zudem die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Spielplatz.

Einiges bleibt

Den Planungen hatte der Ortschaftsrat bereits einstimmig zugestimmt. Erhalten werden unter anderem die Seilbahn, die Rutsche und die Schaukeln. Neu hinzu kommen eine Spiel- und Kletterkombination mit Rutsche für jüngere Kinder, eine Balancierwippe, eine Tischtennisplatte für größere Kinder und Erwachsene und ein Motorikspiel.

Für Entspannung werden eine Sitzgruppe mit Tisch unter dem großen Baum und eine Panoramaliege sorgen. Der Bolzplatz wird einen Ballfangzaun erhalten, sodass der Ball nicht mehr bis auf die Raubachstraße rollen kann. »Das Spielplatzgelände entwickelt sich zu einer Freizeitanlage für Jung und Alt«, heißt es in der Sitzungsvorlage über das Ziel der Umgestaltung. Bürgermeister Roger Henning erklärte, Kinder seien die am meisten Leidtragenden der Pandemie. Generell und gerade jetzt sei es wichtig und richtig, zu ihrem Wohle zu investieren. Lob sprach er Ortschaft und Vereinen aus, die beim neuen Spielplatz mit anpacken und sich finanziell beteiligen werden.

Sinnvolle Investition

Die Räte waren sich einig, dass die Investition sinnvoll ist. Den Auftrag für die Spielgeräte vergab der Gemeinderat einstimmig an die Firma Westfalia Spielgeräte GmbH aus Hövelhof für rund 34.100 Euro brutto. Das Besondere an den Geräten ist, dass diese aus recyceltem Kunststoff vor allem aus Lebensmittelverpackungen hergestellt werden. Dieser ist, so die Vorlage, sowohl ressourcenschonend als auch witterungsbeständig und dadurch wartungsarm, splitterfrei, farbecht und wirtschaftlich.

Ähnlich wie in Wessental

Die Firma gibt eine 15-jährige Garantie auf das Material. Die Spielgeräte des Unternehmens kommen bereits auf dem neuen Spielplatz in Wessental zum Einsatz. Dort habe man gute Erfahrungen mit ihnen gemacht, so Henning.

Die Gesamtkosten für die Neugestaltung des Spielplatzes Guggenberg in Rauenberg liegen bei rund 72.500 Euro. Darin enthalten sind die Spielgeräte, der Fallschutz, Erdarbeiten zum Geländeausgleich, der Ballfangzaun und der Aufbau der Geräte durch den städtischen Bauhof. Vom Ortsteil Rauenberg sind Eigenleistungen und Spenden für das Projekt von rund 10.000 Euro in Aussicht gestellt worden. Im aktuellen Freudenberger Haushalt stehen 50.000 Euro für den Spielplatz zur Verfügung, der Restbetrag wird aus Haushaltsresten aus dem Vorjahr finanziert.

BIRGER-DANIEL GREIN