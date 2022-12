Neue Gemeinschaftsunterkunft seit Donnerstag bezugsfertig

Asyl: Kasernengebäude in Tauberbischofsheim bietet Platz für 132 Menschen - Vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis zwei Jahre gemietet

MAIN-TAUBER-KREIS 05.12.2022 - 16:23 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Zimmer in der Gemeinschaftsunterkunft in der Niels-Bohr-Straße: Dort befinden sich außer den normalen Zimmern auch noch Familienzimmer und barrierefreie Zimmer. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Aylin Wahl

Das ehemalige Kasernengebäude wurde früher zur Mannschaftsunterbringung genutzt und bietet nun Platz für bis zu 132 geflüchtete Menschen. Die Unterkunft steht seit Donnerstag, 1. Dezember, zur Verfügung.

Das Gebäude gehört der Stadt Tauberbischofsheim und wurde vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis für zwei Jahre angemietet. »Die Flüchtlingssituation im Land ist aktuell sehr angespannt«, kommentiert Bürgermeisterin Anette Schmidt und führt weiter aus: »Auch die Stadt Tauberbischofsheim nimmt ihre Verantwortung gerne wahr und leistet ihren Beitrag in dieser Krisensituation. Wir haben gemeinsam mit dem Landkreis eine adäquate Unterkunftsmöglichkeit für geflüchtete Menschen geschaffen und hoffen, dass diese von den Bürgern in Tauberbischofsheim wieder herzlich integriert werden.« Sozialdezernentin Elisabeth Krug besichtigte jetzt mit dem zuständigen Amtsleiter im Landratsamt, Mathias Gruhl, und dem für die Wohnheimverwaltung zuständigen Mitarbeiter, Wolfgang Kuhnhäuser, die bezugsfertigen Räume. Im Gebäude mussten die Bäder erneuert und eine Brandmeldeanlage eingebaut und aufgeschaltet werden. Weitere Brandschutzmaßnahmen wurden ergänzend umgesetzt, so die Mitteilung. Zudem wurden die Heizungsanlage hochgefahren und die Unterkunft mit WLAN und Fernsehanschlüssen in den Zimmern ausgestattet.

Enge Absprachen

Diese Arbeiten hat die Stadt Tauberbischofsheim in enger Absprache mit dem Landratsamt veranlasst. Die Möblierung der Zimmer und die Ausstattung der Küchen sowie der Waschküchen hat das Landratsamt übernommen, heißt es weiter. Ein Aufenthaltsraum für Kinder und Familien steht außerdem zur Verfügung. Diese Ausstattung wurde von der Firma VS gesponsert.

»Damit die geflüchteten Personen einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin vor Ort haben, ist mehrmals pro Woche ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin in der Unterkunft«, erklärte Amtsleiter Mathias Gruhl. Das Gebäude sei gut gelegen.

Die nächste Bushaltestelle sei nur wenige Meter entfernt. Innerhalb weniger Minuten könnten die Bewohner zudem fußläufig einen Supermarkt und die Innenstadt erreichen. Die geflüchteten Menschen werden grundsätzlich in Doppelzimmern untergebracht. Diese sind mit einem Stockbett, zwei Spinden, einem Kühlschrank, einem Tisch mit Stühlen und einem Waschbecken ausgestattet. Jeweils vier Menschen teilen sich eine Nasszelle und eine Toilette.

Für Familien stehen sechs Zimmer zur Verfügung. In diesen können Familien mit bis zu vier Menschen untergebracht werden. Außerdem gibt es zwölf barrierefreie Zimmer.

Diese sind jeweils für eine Person ausgelegt. »Sofern ein pflegender Angehöriger oder eine pflegende Angehörige mit in der Unterkunft wohnhaft ist, könnte dieses Zimmer um ein zusätzliches Bett erweitert werden.

Barrierefreier Zugang

Der Zugang zur Gemeinschaftsunterkunft ist zudem ebenfalls barrierefrei möglich«, erklärte Wolfgang Kuhnhäuser. Insgesamt sind in der Gemeinschaftsunterkunft 15 Kochplätze in sechs Küchen eingerichtet.

»Um den geflüchteten Menschen ein Stück Normalität zu ermöglichen, gibt es einen Aufenthaltsraum. Dort haben Kinder die Möglichkeit, zu spielen«, sagte Wolfgang Kuhnhäuser.

el