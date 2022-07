Neue Ensembles präsentieren sich bei Sommerkonzert

Musikschule: Abwechslungsreiches Programm

Wertheim 10.07.2022 - 19:02 Uhr 1 Min.

Premiere feierte das neugegründete Ethno-Ensemble der städtischen Musikschule Wertheim beim Sommerkonzert in der Stiftskirche. Foto: Birger-Daniel Grein

Eine Premiere feierte das »Ethno-Ensemble« der Musikschule unter Leitung von Marion Lohmann.

Kooperation mit Musizierkreis

Die Musiklehrerin habe im vergangenen Jahr eine Fortbildung zu Ethnomusik in Heilbronn besucht, berichtete Musikschulleiterin Fedra Blido. Zum Ende des Projekts wurde das neue Ensemble geschaffen. Das neue Ensemble setzt sich aus Blockflöten, Gitarren, Lauten und Violinen zusammen. Lohmann erklärte, Ethnomusik diene dem interkulturellen Austausch durch die Kraft der Musik. Zu Hören waren beim Konzert traditionelle Stücke aus England und Irland. Die einzelnen Teilensemble hatten vor etwa drei Monate mit dem Üben der Stücke begonnen. Seit vier Wochen hat das neue Ethno-Ensemble gemeinsam geprobt. Ebenso Premiere feierte das vor zwei Monaten neu gegründete Akkordeon-Ensemble »AkkoMix« unter Leitung von Theresa Bauer. Blido freute sich sehr darüber, da die Musikschule im Bereich Akkordeon in den letzten Jahren nicht so aktiv gewesen sei. Das Ensemble entstand in Kooperation mit dem Musizierkreis Kreuzwertheim.

Premiere für Sänger

Ihre Konzertpremiere feierten auch die Gesangssolisten Liam O'Neill und Daria Kokariev (beide 10 Jahre alt) und Martin König, der im Erwachsenenalter begonnen hat, seine Stimme zu schulen. Sie alle lernen in der Kategorie Pop-Gesang.

Außerdem traten auf: Angelika Hauck, Marie Kraft, Frederik Merklein, Maren Endrich, Emmi Dosch, Marlene Rappert, Greta Schilling, Magdalena Merklein, Leonhard Riedel, Luisa Wulfert, Davide Baio, Jana Großmann und Teeradanai Audta. Außerdem war die Band der Musikschule zu hören. Etwas Abschiedsschmerz schwang beim Konzert mit, da Leopold Braun nach zwölf Jahren die Musikschule zum Beginn seines Studiums verlässt. Der 18-jährige berichtete, das Konzert sei für ihn auch eine Art Rückblick auf die musikalische Entwicklung, die er gemacht habe.

bdg