Neue Eigentümer haben Freudenberger Traditionsbrennerei Ziegler umgebaut

Produktbreite reduziert

Freudenberg 29.01.2022 - 12:00 Uhr

Mit "Z" ins Auge stechen: Die Flaschen haben eine neue Optik. Auch die verwendeten Obstmengen und die Lagerzeit sind angegeben. "Damit man sieh, welcher Aufwand dahintersteckt", sagt Geschäftsführer Andreas Rock. Viel hat sich bei Ziegler in Freudenberg geändert: Konstante ist Brennmeister Paul Maier (links). Andreas Rock ist seit einem Jahr Geschäftsführer und hat unter anderem den Umzug des Shops ins Brennereigebäude veranlasst.

Anfang 2021 hatte die Brennerei Ziegler, die vor allem für Obstbrände in der Spitzengastronomie bekannt ist, für Furore gesorgt. Oder eher der damalige Eigentümer Hawesko: Die Weinhandelsgruppe aus Hamburg hatte sich nach 23 Jahren von der Destillerie in Nordbaden getrennt, Ziegler war einziger Produktionsbetrieb der Händler, die sich vollständig auf Vertrieb konzentrieren wollten. Für einen "mittleren einstelligen Millionenbetrag" wechselte deshalb die 1865 gegründete Traditionsbrennerei den Besitzer.

Der heißt nun "Rantum Capital", eine Beteiligungsgesellschaft, die in den Mittelstand investiert. 17 ehemalige Topmanager sind Partner, darunter bekannte Namen wie Hans-Joachim Körber (Metro/Oetker), Joachim Hunold (Air Berlin), Thomas Ebeling (ProSiebenSat1) oder Frank-Jürgen Weise (Bundesagentur für Arbeit). Laut Branchenmagazin "Getränke Inside" sollen fünf Millionen Euro geflossen sein, Rantum halte seine Beteiligungen fünf bis sieben Jahre.

Geschäftsführer Andreas Rock (links) und Brennmeister Paul Maier im neuen Ziegler-Shop.

Neuer Vertrieb

Das erste Jahr ist vorbei, und in diesem ist viel passiert: "Handwerk erlebbarer machen", hatte der neue Geschäftsführer Andreas Rock im Februar 2021 gegenüber unserer Redaktion angekündigt, ebenso Investitionen in Anlagen und Personal, um einen eigenständigen Vertrieb aufzubauen. Der ist seit diesem Jahr unabhängig von Hawesko. Dabei geht es nicht nur um Außendienstler, macht Rock gegenüber der Redaktion klar. Buchhaltung, Rechnungswesen, Bestelllogistik, all das mache man nun wieder selbst, nahe am Fachhandel und der Gastronomie. "Eine Mammutaufgabe", sagt der Geschäftsführer.

"Wir brennen", hat Rock als neues Motto ausgegeben und dem Sortiment seit Jahresbeginn eine neue Optik verpasst. Alle Flaschenetiketten der acht Brände, zwei Geiste und zwei Liköre prägt jetzt ein großes, farbiges Z in verschiedenen Ausprägungen. "So wird Ziegler auch aus der Entfernung sofort erkannt", sagt der Geschäftsführer. "Herausgeputzt und abgestaubt", heißt es deshalb pünktlich zu Neujahr auf der Facebookseite des Unternehmens. Mit Markenentwicklung kennt sich der 36 Jahre alter Österreicher seit seinen Zeiten beim Energy-Brause-Hersteller Red Bull aus. Auf der Internetseite finden sich nun mehrere Beiträge zu Qualitätsversprechen, der 157-jährigen Geschichte der Brennerei sowie Nachhaltigkeit. "Nachhaltigkeit ist für uns kein Lippenbekenntnis, sondern ein Grundsatz. Wir leben davon, dass wir das Beste aus der Natur brennen und destillieren. Dann müssen wir das auch bewahren." Auch ein neues Produkt, der "Freudenberger", soll als Nachfolger des bisherigen Obstbrandes aus Äpfeln und Birnen das Ansinnen unterstreichen.

Blick in die Brennerei: Die Arbeit der Destillateure besser sichtbar zu machen, ist ein Schwerpunkt der Umbauarbeiten bei Ziegler.

Weniger Produktbreite

Auf Kundenwunsch gibt es derzeit nur noch Halbliterflaschen in der klassischen Ziegler-Form. Im März soll laut Rock auch wieder eine Drei-Liter-Flasche dazukommen, ebenfalls in der ikonischen Vierkant-Form. Das in den vergangenen Jahren ausgeuferte Produktportfolio - neben Obstbränden prangte auch auf Whisky, Gin, Rum, Aquavit und sogar Essig zwischenzeitlich der Ziegler-Aufkleber - ist dagegen zusammengestrichen: Neben Obstbränden, -geisten und -likören findet sich statt einstmals neun Whisky-Variationen nur noch ein einziger Whisky namens "Freud". "Jeder dieser neun war sehr speziell und hat viel Brennkunst demonstriert. Doch für den Konsumenten war das nicht unbedingt einfach die Unterschiede zu verstehen." Man habe sich darauf konzentriert, was einen Ziegler-Whisky ausmachen könnte. "Unseren lagern wir jetzt im Finale im Alte-Zwetschge-Fass." Vorbei also Events, in denen Metal-Bands Gitarren in Whisky-Fässern versenkten. Und auch der Gin ist Geschichte. "Wir wollen uns auf das konzentrieren, was nicht jeder einfach so machen kann." Schon Mitte 2021 sei klar gewesen, dass das Trendgetränk in Freudenberg keine Zukunft habe.

Daher auch die Verkaufsnummer bei Aldi. Die ist übrigens bei vielen Händlern gar nicht gut angekommen. "Viele sind richtig sauer über eine solche Aktion. Da hätte es sicher auch andere Wege gegeben", sagt einer von ihnen. "Das Produkt ist bei uns seit 31. Dezember nicht mehr im Sortiment. Wir können es gar nicht mehr verkaufen, weil das die alte Ziegler-Welt war", sagt Rock über die Aktion, die wohl einmalig bleibe. "Wir können grundsätzlich niemandem verbieten, etwas aufzukaufen und zu verkaufen."

Ziegler-Standort in der Freudenberger Hauptstraße. Sowohl innen als auch außen haben die neuen Eigentümer investiert.

Umbau in der Brennerei

Nicht nur nach außen hat man sich verändert, auch am Stammsitz ist im vergangenen Jahr viel passiert: Der Hauptraum ist zu einer Lounge mit Bar für Kunden und Gäste geworden, auch in der Brennerei bietet eine großer Tisch Platz für Gäste und Zuschauer. In all der Veränderung ist der Brennmeister die Konstante: Der Freudenberger Paul Maier ist 32 Jahre alt, hat sein Büro direkt neben der Brennanlage und ist in diesem Jahr 15 Jahre bei Ziegler, sagt er. "In der DNA der Brennerei liegt es, Gastgeber zu sein. Wir waren immer sehr nah am Gast", sagt Rock. Auch der Shop ist wieder - nur durch eine Glastür getrennt - ins Brennerei-Gebäude umgezogen, das man für einen "höheren sechsstelligen Betrag" umgestaltet hat. Wenn es die Pandemie zulässt, soll es auch wieder Führungen und Veranstaltungen geben.

Mit Obstbrand und Whisky habe man ganz unterschiedliche Zielgruppen im Auge, sagt Rock: "Wir machen hier ein Genussprodukt: Die Abrundung eines schönen Essens, der Höhepunkt eines Gesprächs oder einer Vereinbarung", sagt er zum Obstbrand. Das sei gerade in der jetzigen Zeit wichtig, als etwas Besonderes, eine Auszeit vom Alltag, auch in Zeiten rückläufigen Alkoholkonsums. Whisky sei auch ein Bargetränk, mit dem man aber auch an die Tradition von Ziegler als einstige Brauerei anknüpfe. Für jüngere Kundensegmente haben die Destillateure neue Ideen. "Wir arbeiten an einem Produkt, das gar nichts mit Obstbrand zu tun hat. Zugänglicher, mit weniger Alkohol, trotzdem regional und authentisch", sagt Rock. Doch auch Obstbrand habe immer Zukunft, sagt er, denn es sei Kulturgut.

Interessierte Geldgeber

Doch wie sieht die Zukunft aus? Soll Rock als Geschäftsführer die Braut Ziegler nur hübsch machen für den Weiterverkauf in einigen Jahren? "Eine 157 Jahre alte Brennerei ist kein klassisches Beteiligungsprodukt", sagt Rock. Natürlich müsse man erfolgreich wirtschaften, aber man könne nicht in zwei Jahren die Produktion verdreifachen und dann die Firma wieder veräußern. "Da geht es um Unternehmertum, Herzblut und Leidenschaft." Und um ein langfristiges Engagement. Viele der neuen Geldgeber hätten der Brennerei schon einen Besuch abgestattet. "Die finden das alle spannend und haben ein Identifikation mit dem Produkt." Und seien damit gute Botschafter für die Marke Ziegler.

Matthias Schätte

Stichwort: Brennerei Ziegler Die Ursprünge der Freudenberger Brennerei Ziegler reichen zurück bis ins Jahr 1865, in dem Josef und Matthäus Ziegler eine Brauerei und Gastwirtschaft gründeten, die auch Brennrecht hatte. Noch heute firmiert die Brennerei unter dem Namen "Gebrüder Josef und Matthäus Ziegler GmbH". Thomas Ziegler brachte die Firma mit Produkten wie dem "Wildkirsch No. 1" in den 1980er Jahren in die deutsche Spitzengastronomie. 1991 verkaufte er Anteile der Brennerei an den ehemaligen Rewe-Gesellschafter Willi Leibbrand, 1992 übernahm dieser komplett. Von 1998 bis Ende 2020 gehörte Ziegler als einziger Produktionsbetrieb zum ansonsten auf Vertrieb fokussierten Hamburger Hawesko-Gruppe. Seit 2021 gehört die Firma mit etwa 20 Mitarbeitern der Beteiligungsgesellschaft "Rantum Capital". Die letzten veröffentlichten eigenen Geschäftszahlen sind sechs Jahre alt: Für 2016 sind bei Ziegler 185.000 Euro Überschuss, aber auch Verbindlichkeiten von 6 Millionen Euro ausgewiesen. Danach waren sie im Gesamtergebnis der Hawesko Holding enthalten. Für 2019 habe es einen Umsatz von 3,7 Millionen Euro gegeben, hieß es von Hawesko Ende 2020 anlässlich des Verkaufs. (scm)