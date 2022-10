Neue Computer und Tafeln für Wertheimer Schulen

Wertheim 11.10.2022 - 12:18 Uhr < 1 Min.

Laptops aus dem Sofortausstattungsprogramm "Digital-Pakt Schule" während ihrer Installation. Foto: Stadt Wertheim Bildunterschrift 2022-07-01 --> Laptops aus dem Sofortausstattungsprogramm »Digital-Pakt Schule« während ihrer Installation. Foto: Stadt Wertheim

So müssen etwa am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) 62 Computer in zwei Computerräumen durch neuere Modelle ersetzt werden, erläuterte Günter Hartig von der Stadtverwaltung. Gleiches gilt für Rechner an der Comeniusrealschule, wo insgesamt 52 Rechner ausgetauscht werden. An der Werkrealschule Urphar-Lindelbach werden sogar 119 Computer mit Monitoren, Tastaturen und Mäusen durch neuere Modelle ersetzt.

Geringerer Stromverbrauch

Eingesetzt werden Mini-PCs, die einen geringeren Stromverbrauch haben. Eingespart werden könne, bei einem Strompreis aus dem Jahr 2021, so rund 5500 Euro pro Jahr bei vier Stunden Nutzungsdauer am Tag. Nur für die Rechner fallen Kosten von rund 82.840 Euro an.

Tablet-Rechner werden an den Grundschulen Bestenheid, Nassig, Reicholzheim und an der Edward-Uihlein-Schule angeschafft. Insgesamt werden 183 Geräte zu einem Preis von rund 105.800 Euro beschafft, nannte Hartig den Gesamtpreis. TV-Geräte mit einer Bildschirmdiagonale von 75 Zoll sind für die Grund- und Gemeinschaftsschule Wertheim (15), die Edward-Uihlein-Schule (13) und das DBG (46) zum Preis von rund 69.000 Euro eingeplant.

20 interaktive Tafeln zum Preis von rund 113.800 Euro gehen an die Grundschule Bestenheid (12) und die Werkrealschule Urphar-Lindelbach (8).

80 Prozent der Gesamtsumme von rund 371.400 Euro wird aus Bundes- und Landesmitteln des »Digitalpakt Schule« gefördert., sodass die Stadt Wertheim noch rund 74.300 Euro aus eigenen Haushaltsmitteln aufbringen muss.

