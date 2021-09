Neue Bauplätze sind in Boxtal derzeit Mangelware

Ortschaftsrat: Freudenberger Kämmerer fordert mehr Haushaltsdisziplin - Prioritätenliste erstellt

Freudenberg 01.09.2021 - 12:07 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Erschließung neuer Baugebiete auf Boxtaler Gemarkung steht ganz oben auf der Liste der Haushaltsmittelanforderungen in Boxtal. Es sind derzeit nahezu keine freien Bauplätze mehr im Ort zu finden.

»Wenn man die gesamte Finanzsituation der Stadt Freudenberg sieht, weiß man, dass man sich nicht viel leisten kann. Wir versuchen, eins zwei Projekte umzusetzen«, damit sprach Ortsvorsteher Rolf Döhner zu Beginn der Sitzung deutliche Worte. Man darf in Boxtal den Gürtel enger schnallen und sollte sich an die Haushaltsdisziplin halten. Dies wurde vom Kämmerer der Stadt Freudenberg gefordert. Als bestes Beispiel nannte er den schon legendären Steg über den Wildbach, für den bereits Gelder in den Haushalt eingestellt wurden. Dies muss nicht mehr neu beantragt werden. Hierzu wurde inzwischen auch ein geologisches Gutachten eingeholt.

Letztendlich waren es doch etwas mehr als zwei Punkte, die in die Mittelanforderungen aufgenommen wurden. Man war sich im Gremium darüber einig, dass der wichtigste Punkt die Erschließung der Baugebiete in Boxtal aus dem Flächennutzungsplan 2035 sei. »Hier ist dringend Handlungsbedarf, wir müssen hier vorankommen«, forderte Döhner.

Weiter will man für die Gemeinde zur Umgestaltung des Boxtaler Friedhofs Planungskosten und Umsetzungskosten einstellen. »Kosten für die neuen Bestattungsformen sollten hier ebenfalls berücksichtigt werden«, ergänzte Ortschaftsrat Peter Eckert.

Von ihm kam auch die Idee, die neuen Spielgeräte für den Boxtaler Kindergarten weiter vorne auf die Wunschliste zu stellen.

Gut entwickelt hat sich auch der Kinderspielplatz an der Wildbachstraße. Allerdings ist der Jägerzaun sehr lädiert: Ein Drittel davon steht noch. Kein Wunder, dass ein neuer Zaun erforderlich sei, hieß es. Aber auch hier will man zunächst erst einmal in Spielgeräte investieren.

Weitere Punkte sind die Erstellung einer Treppenanlage an der »Obere Aub« sowie die energetische Sanierung Gemeindezentrums Boxtal. Ferner soll die »Alte Schule Boxtal einer neuen Nutzung zugeführt werden. Bis dies alles jedoch abgearbeitet ist, kann es allerdings noch ein paar Jahre dauern.

gher