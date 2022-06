Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Ausbildung für Tageseltern im Main-Tauber-Kreis

Jugendhilfeausschuss: Vertretung bleibt Problem

MAIN-TAUBER-KREIS 30.06.2022 - 12:21 Uhr 1 Min.

Zunächst ging es um den Aufbau eines Vertretungsmodells in der Tagespflege. Aktuell müssen im Krankheitsfall der Betreuungsperson die Eltern meist selbst für Ersatz sorgen.

Eine entsprechende Lösung für Vertretung in der Tagespflege wird aktuell erarbeitet. Dazu werden Vertretungsteams gebildet, die gegenseitig einspringen können.

Die Vertretungsperson arbeitet eng mit der Tagespflegeperson zusammen, damit sie die Kinder und Familien kennt, denn Tagespflege sei ein enges Betreuungsverhältnis.

Ein Jahr Testphase

Wie wichtig ein Vertretungssystem ist, hätten die Ausfälle in der Pandemie gezeigt. In einem Pilotprojekt über ein Jahr will man das Vertretungssystem testen. Dazu stellt man aktuell zehn Vertretungsteams zusammen.

Stehen diese fest, erfolgt mit dem Jugendamt die weitere Planung. Der Verein wirbt in seinem Newsletter und den Kursen aktiv um qualifizierte Vertretungspersonal. Verdeutlicht wurde aber auch: Betreut ein Vertreter selbst Kinder, geht es nicht darum, dass er zusätzlich die fünf Kinder der ausfallenden Pflegeperson mit übernimmt. Vielmehr gehe es um die Schaffung von Notfallplätzen für Familien, die diese dringend benötigen.

300 Unterrichtseinheiten

Vorgestellt wurde auch die seit 2021 stark erweitere Ausbildung für Tageseltern. Sie umfasst nun 300 Unterrichtseinheiten, bestehend aus einem Kurs eins mit 50 Schulstunden und einem Kurs zwei mit 250 Einheiten.

Für pädagogische Fachkräfte, die sich als Tageseltern qualifizieren wollen, reicht Kurs eins. Neu ist auch der Einsatz einer kontinuierlichen Kursbegleitung, die in allen Stunden dabei ist.

Sie vermittelt neben den Fachreferenten selbst Inhalte und ist Ansprechpartner für die Teilnehmer.

Kompetenzorientiert

Die neue Ausbildung ist kompetenzorientiert. Außerdem wurden neue Themen aufgenommen. Dazu gehören Kinderrechte und Kinderschutz, Inklusion, Sprache und die Erstellung eines Businessplans für die Selbstständigkeit als Tageseltern. Außerdem wurde die Hospitation bei andere Tageseltern im Rahmen der Ausbildung nun verpflichtend.

Die Abschlussprüfung erfolgt schließlich vor einem Prüfungsausschuss auf Basis von Fallbeispielen.

Im aktuellen Jahr bietet der Verein zwei Ausbildungen an. Die Nachfrage für die Kursteilnahme sei weiterhin groß.

Die meisten Tageseltern seien Mütter, es gebe im Kreis aber auch einige Männer in der Aufgabe, war am Dienstagnachmittag außerdem zu erfahren.

bdg