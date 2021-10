Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neubau geplant auf früherem Jugendherbergsgelände

Gemeinderat: Überlegungen eines Investors stoßen bei Anliegern auf Kritik - Parkplatzprobleme befürchtet

Wertheim 20.10.2021

Noch immer unbebaut: Grundstück und Gebäude der ehemaligen Jugendherberge Wertheim. Foto: Gunter Fritsch

Busch erkundigte sich im Gemeinderat am Montag nach dem Projekt und fragte vor allem nach der ohnehin schon problematischen Parksituation in der Straße.

Informationen zu dem Projekt gab es dann in der öffentlichen Sitzung keine mehr. Fest steht allerdings offenbar: Nachdem die Kreisbau Main-Tauber das Gelände ersteigert und anschließend wieder veräußert hatte, plant nun der neue Eigentümer des Jugendherbergsareals und eines benachbarten Grundstücks den Bau von mehreren Wohnungen. Vor allem die bestehenden Parkplatzprobleme bereiteten den Nachbarn Sorgen, sagte Busch im Gemeinderat. Ob das baden-württembergische Jugendherbergswerk noch Interesse am Neubau einer Unterkunft in Wertheim habe, wollte Patrick Schönig (SPD) wissen. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sagte, dass es vom Jugendherbergswerk keine entsprechenden Anfragen gebe.

gufi