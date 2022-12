»Nehmen, was schon da ist«

Julia Mill: Den Überfluss einschränken

Frammersbach 02.12.2022

Julia Mill. Foto: Schwaiger

»Es geht darum, zu nehmen, was schon da ist und weiterzugeben, was ich nicht mehr brauche.« Deshalb kauft sie alles, was möglich ist, gebraucht und verschenkt und verkauft, was für sie und ihre Familie keinen Nutzen mehr hat. Was sie gebraucht nicht bekommt, kauft sie im örtlichen Einzelhandel, beispielsweise im Spielzeugladen zwei Straßen weiter.

An Weihnachten hat sie besonders die Geschenkeflut gestört. »Die Kinder wussten gar nicht mehr, wo sie anfangen sollen«, berichtet die zweifache Mutter. »Die Großeltern zu überzeugen, war eine Menge Arbeit. Das war ein Prozess.« Inzwischen schenken die Tanten und Onkel zusammen ein Geschenk - wenn möglich gebraucht gekauft. Das übernimmt allerdings meist Mill und gibt die Sachen dann weiter.

