Waldkindergärten in Main-Spessart und Main-Tauber: Naturnah bei jedem Wetter

Sensibilisierung für Nachhaltigkeit

Einer der Schwerpunkte des Waldkindergartens Wertheim ist das gemeinsame Anbauen und Ernten von Obst- und Gemüse. Dabei packen die Kinder kräftig mit an, was unter anderem Monika Häfner freut.

Die Zeit im Freien stärke zudem die Abwehrkräfte der Kinder und helfe teilweise sogar bei Allergien, ist sie aus ihrer Erfahrung heraus überzeugt. Beatrice Gottier, Leiterin des Waldkindergartens Grüne Wichtel Marktheidenfeld bestätigt, das stetige Draußen sein stärke die Gesundheit, und die Kinder hätten viel mehr Raum. Zudem sei die Lärmbelastung geringer als in geschlossenen Räumen. »Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung«, dies erlebe man im Alltag im Waldkindergarten. »Auch bei Regenwetter ist es für die Kinder draußen toll.«

Ganz besondere Arbeit

Für das Personal sei die Arbeit in der Natur etwas Besonderes. »Es gibt mir Kraft und Luft«, sagt Gottier. Sie liebe das Naturverbundene. Das Team der grünen Wichtel war sich einig: Der Wald bietet allen Kindern für alle Entwicklungsschritte etwas. In ihm finde man für alle Interessen und alle Kompetenzen das Passende. Der Wald nehme jeden, wie er ist, heißt es aus dem Team. Er biete das perfekt inklusive Arbeitsmaterial. Auch die Bewegung in der Natur fördere die Entwicklung, sind sich die Fachkräfte beider Waldkindergärten einig.

Reitlinger erklärt: »Die Kinder üben täglich im Freien Sicherheit im Alltag, sichere Bewegung in der Natur und das bei jeder Witterung.« Sie entwickelten zudem ein Gespür für ihre Fähigkeiten und ihren Körper. Man mache die Kinder auch darauf aufmerksam, achtsam zu sein, wie sich bestimmte Umgebungsbedingungen auf sie und ihre Bewegung auswirkten. Die Waldkindergartenzeit präge auch die Eltern. »Sie entwickeln sich mit den Kindern mit, und das Zutrauen in ihren Nachwuchs wächst«, so Reitlinger.

Eigene Schwerpunkte

Neben den Gemeinsamkeiten hat jeder Waldkindergarten auch seine eigenen Schwerpunkte. In Waldenhausen sind dies unter anderem die Arbeit in den eigenen Gärten und der Selbstanbau von Obst, Gemüse und Kräutern. »Wir wollen die Kinder damit für Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung sensibilisieren«, berichtet Monika Häfner, Fachkraft im Team des Waldkindergartens Wertheim. »Die Kinder packen stets mit an, sehen die Pflanzen wachsen und ernten sie am Ende.«

Aus dem Selbstangebauten koche man dann Marmelade und verschiedene Gerichte, die gemeinsam verspeist werden. Wenn die Kinder die Zutaten selbst angebaut hätten, würden sie die Gerichte eher essen als gekaufte Produkte.

Die Kinder lernten auch, wie aus den Resten Neues entsteht, zum Beispiel auf dem Kompost. Die Arbeit im Garten fördere zudem alle Sinne. Das Wachsen in der Natur sehen die Kinder außerdem bei ihrem persönlichen kleinen Kastanienbaum, den jeder bei Eintritt in den Kindergarten erhält.

Die Bäume wachsen in einem Topf, und jedes Kind bekommt seinen Baum beim Schuleintritt mit nach Hause. Mit ihren Gartenprojekten hatte der Waldkindergarten Wertheim bereits bei mehreren Wettbewerben Preise gewonnen. Ein weiterer Schwerpunkt in der Einrichtung ist das Upcycling. »Wir machen aus scheinbar Unbrauchbarem neues«, so Häfner.

Pflanzen werden aufgepäppelt

Dies betrifft nicht nur Bastel arbeiten und das neue Gestalten alter Möbel. Sie bekommen zudem Pflanzen aus Supermärkten, die dort nicht mehr verkäuflich sind, und päppeln diese gemeinsam mit den Kindern auf.

Weitere Besonderheiten sind das regelmäßige Schwimmen im Hallenbad während der Wintermonate für alle Kinder. Hinzu kommen gemeinsame kleine und größere Radtouren, zudem ist immer ein Hund mit auf dem Gelände dabei.

Laut Gottier ist der Marktheidenfelder Waldkindergarten absolut spielzeugfrei. Es gebe auch keine Brettspiele und Puzzles. Vorhanden seien und auch gerne genutzt würden Bücher und Bastelmaterialien. »Der Wald bietet so viel Kreativität«, begründet sie, warum kein fertiges Spielzeug nötig ist.

So werde schon mal ein Stock zum Flugzeug, mal zum Auto oder zum Rührlöffel für die Suppe. Die Kinder der Einrichtung würden so gut wie nie sagen, ihnen sei langweilig, denn der Wald biete viele Spielmöglichkeiten. Bei der Arbeit und den Projekten orientiere man sich an der jeweiligen Jahreszeit.

Viele Projekte seien auf Wunsch der Kinder angestoßen wurden. So hatte der Nachwuchs gemeinsam mit erwachsenen Helfern über Monate hinweg eine eigene Hütte gebaut, deren Fertigstellung man mit einem Richtfest gefeiert habe.

Außerdem entstand als gemeinsame Baumaßnahme ein Lehmofen, der gerne verwendet wird. Wie auch im Waldkindergarten Wertheim stellen in Marktheidenfeld das Kennenlernen des Waldes, seiner Pflanzen und Tiere und die Achtsamkeit vor der Natur wichtige Elemente dar. Gottier erklärt: »Wir vermitteln den Kindern, dass man nur das aus der Natur nimmt, was man braucht und dieses auch sinnvoll verwendet.« Auch Ausflüge stehen bei beiden Einrichtungen auf dem Programm.

Entschleunigung?

Die Waldkindergärten erfüllten in ihrer Arbeit natürlich die Vorgaben der jeweiligen Bundesländer für die frühkindliche Bildung, betonen die Verantwortlichen der vorgestellten Einrichtungen. Gottier erklärt abschließend. »Ich fände es schön, wenn noch mehr Waldgruppen entstünden.« Diese würden eine Entschleunigung in der schnelllebigen Zeit bieten und führten die Kinder zurück zur Natur.

BIRGER-DANIEL GREIN