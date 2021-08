Nassiger zeigen Zurückhaltung beim Geld

Ortschaftsrat: Nach dem Großprojekt Wildbachhalle sollen jetzt nur kleinere Projekte verwirklicht werden

Wertheim 17.08.2021 - 15:55 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Für dieses Jahr stünden noch die Sanierung der Tartanbahn sowie der Sprunggrube auf der Anforderungsliste, stellte er fest. »Das werden wir noch anmahnen«, kündigte Mohr an.

Ansonsten habe der Ortschaftsrat für nächstes Jahr nur relativ kleine Projekte wie drei Hundekotbeutelspender mit dazugehörigen Abfallbehältern sowie zwei Fahnen für das Rathaus auf der Liste stehen. Diese Ankündigung löste sofort eine Diskussion im Publikum aus, ob man nicht an jeder Ruhebank einen Sammelbehälter aufstellen müsste. Da waren die Meinungen sehr unterschiedlich, wobei sich immer die Frage stelle, wer die regelmäßige Leerung garantieren könne.

Bereits eingeplant sei ein strapazierfähiger Estrich beziehungsweise ein entsprechender Fußbodenbelag für das Feuerwehrhaus, erklärte der Ortsvorsteher. Diese Investition in Höhe von 10.000 Euro sowie ein kleinerer Umbau im Wert von 5000 Euro stünden beim Eigenbetrieb Gebäudemanagement im Wirtschaftsplan, ebenso wie ein neues Tor, das für das Jahr 2023 eingeplant wurde. Auch die Fenstererneuerung im Rathaus stehe im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für 2023. Für 2024 ist die Dacheindeckung der Friedhofshalle und im Folgejahr die des Farrenstalls eingeplant, kündigte Mohr an.

Etwas Geduld braucht es auch für die Umsetzung der vom Ortschaftsrat beantragten Schwarzdecke am Höfleinsweg. »Das steht zwar für 2026 im Plan, aber es wird sicher eine Seltenheit bleiben, dass Feldwege geteert werden«, war der Ortsvorsteher überzeugt. Noch in diesem Herbst wird es hoffentlich gelingen, dass das Umfeld des Kaiser-Wilhelm-Denkmals umgestaltet wird, erklärte Mohr. Dort soll eine Elzbeere gepflanzt und die Fläche mit einer heimischen Blumensaat eingesät werden. Zudem habe man die Pflanzung von fünf Bäumen am Klingenweg beantragt, berichtete der Ortsvorsteher.

Mit aufnehmen sollte man noch die Verschattung zumindest des Gymnastikraumes in der neu erbauten Wildbachhalle, forderten einige Zuhörer. Offensichtlich wurde zumindest für diesen Raum die Möglichkeit zum späteren Einbau eingeplant, während für die Halle das nicht vorsehen sei, erklärte der Ortsvorsteher auf diesen Vorschlag. Man werde Gespräche führen, ob der Einbau entsprechender Rolladen möglich ist. Was die Forderung der Tischtennisabteilung nach einer Verdunkelungsmöglichkeit für die Halle angehe, wird derzeit geprüft ob man den gewünschten Effekt durch eine Folie auf den Fenstern erreichen kann, berichtete Mohr.

riff